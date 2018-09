Feuerwehren und THW aus dem Kreis Göttingen halfen beim Löschen im Moor in Meppen

Landkreis Göttingen. 38 Feuerwehrkräfte aus dem Kreis Göttingen sind inzwischen wieder vom Katastrophenschutz-Einsatz bei Meppen zurück, teilte die Kreisverwaltung mit. Auch das THW half mit.

Zwei Tage lang hatten die Feuerwehrleute unter Führung von Kreisbrandmeister Volker Keilholz die Bekämpfung des Moorbrandes unterstützt.

Auch das Technische Hilfswerk (THW) in Hann. Münden leistete Unterstützung: Es stellte Ausrüstung für die Verpflegung an der Brandstelle bereit. Zwei Mündener und ein Göttinger waren außerdem persönlich im Einsatz, um beim Pumpen und zuletzt beim Abbau mit anzupacken.

Die Feuerwehr

Montag organisierten die Feuerwehrleute aus dem Kreis Göttingen in Meppen den Wassertransport mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr und einer Förderstrecke. Binnen zehn Stunden seien so mehr als 400 000 Liter Wasser zur Einsatzstelle befördert worden. Am Dienstag drangen die Kräfte dann zu Fuß auf einem von Sprengmeistern freigegebenen Weg in das Moorgebiet vor. Sie schafften unter anderem durch das Fällen von Bäumen Platz für nachfolgende Kräfte. Das entsprechend vorbereitete Gebiet konnte nach wiederum zehnstündigem Einsatz an Brandbekämpfer der Bundeswehr übergeben werden.

„Es war körperlich anstrengend“, berichtet Kreisbrandmeister Keilholz und betont: „Wir wachsen immer mehr zu einer Kreisfeuerwehr zusammen.“ Zum Verband gehörten Einheiten aus den Ortschaften Bremke, Brochthausen, Rhumspringe, Barterode, Pöhlde, Scharzfeld und der Gemeinde Staufenberg. Kreisrätin Marlies Dornieden dankte den Feuerwehrkräften und war froh, dass alle wohlbehalten zurückgekehrt sind.

Das Technische Hilfswerk

Zunächst war der Mehrzweckkraftwagen (MzKW) des THW Hann. Münden als Transportkomponente für den sogenannten „Bereitstellungsraum 500“ (BR500) angefordert worden. Dieser „Bereitstellungsraum“ wurde dafür konzipiert, über 500 Personen mit allen nötigen Mitteln, wie der Verpflegung, zu versorgen, damit jede Einheit vor Ort frisch gestärkt zurück in den Einsatz kann. Dazu wurde der MzKW von den Mündener Helfern Frank Rohlfs, Sandra Rohlfs und Marco Dettmar am Freitagabend vorbereitet, um am nächsten Tag durch Michael Tomuschat und Sven Töhl nach Osterode am Harz überführt zu werden. Von dort aus fuhren die Fahrzeuge schließlich ihren Weg weiter Richtung Einsatzstelle, berichtet Marcel Olschewski.

Da auch Nachtschichten notwendig waren, bereiteten im Bereitstellungsraum rund 70 THW-Helfer unterstützend mit der Bundeswehr im vier-Schicht-System vier Mahlzeiten pro Tag mit je 1.700 Portionen zu, um alle Kräfte zu versorgen.

In der darauffolgenden Woche haben zwölf weiterer Helfer die Einsatzbereitschaft hergestellt, um auf Abruf jederzeit zur Unterstützung nach Meppen zu fahren, heißt es weiter.

Schließlich fuhr am Samstagabend, 22. September, Sebastian Humburg mit einem Helfer aus Göttingen nach Meppen, um dort die „Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen“ zu unterstützen, die insgesamt mit 14 Großpumpen vor Ort waren.

Diese Helfer kehrten am Montag wohlbehalten wieder zurück. Schließlich fuhr am Donnerstag, 27. September, Mike Dettmar von Hann. Münden nach Meppen, um die dortigen Einsatzkräfte beim Rückbau des „BR500“ zu unterstützen.