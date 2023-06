Brände, Unfallsicherung und ein Ölschaden: Mehrere Einsätze für Lokale Feuerwehren

Feuerwehr

In den vergangenen zwei Tagen mussten die Feuerwehren aus Dransfeld und aus Staufenberg zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Staufenberg/Dransfeld – An der Straße Schöne Aussicht in Landwehrhagen brannte am Dienstag auf zehn laufenden Metern eine Hecke. Die Feuerwehr Staufenberg war mit zehn Einsatzkräften und zwei Löschfahrzeugen vor Ort.

Lastwagen brennt auf der A7

Bereits am Montag gegen 7 Uhr rückte die Staufenberger Wehr zu einem Lastwagenbrand auf der A 7 bei Lutterberg in Fahrtrichtung Süden aus.

Beim Eintreffen stellte die Feuerwehr eine leichte Rauchentwicklung aus dem Führerhaus des Lastwagens beziehungsweise des Motorraums fest.

Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle und half bei Nachlöscharbeiten beziehungsweise beim Kühlen. Vor Ort waren drei Löschfahrzeuge, ein Einsatzleitwagen mit insgesamt zwölf Einsatzkräften.

+ Dieser Lastwagen brannte auf der Autobahn 7. © Feuerwehr Staufenberg/nh

Ölschaden in Imbsen

Im Bereich der Samtgemeinde Dransfeld wurde die Ortsfeuerwehr Imbsen am Dienstag gegen 15.30 Uhr mit insgesamt sieben Einsatzkräften zu einem Ölschaden zur Kläranlage Imbsen alarmiert. Dort wurde laut Feuerwehr Öl im Zulauf festgestellt. Die Ortsfeuerwehr legte zusammen mit dem Bauhof Ölsperren aus.

Unfall auf der B3

Zu einem Verkehrsunfall auf der B3 wurde die Feuerwehr Dransfeld am Dienstag gegen 16 Uhr gerufen. Laut Polizei war ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer aus Göttingen in Richtung Dransfeld unterwegs.



Der Fahrer übersah einen verkehrsbedingt haltenden Porsche Cayenne eines 70-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Dabei wurde der Porsche auf einen weiteren Mercedes einer Frau aus Hann. Münden geschoben. Der Porschefahrer wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 27 000 Euro.



Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf, räumte Trümmerteile weg und unterstützte den Abschleppdienst. (Thomas Schlenz)