Finn Moritz Schäfer hat mit 26 Jahren seinen eigenen Betrieb eröffnet

Meensen. Finn Moritz Schäfer macht einen rundum zufriedenen Eindruck. Mit nur 26 Jahren hat der Mündener 2014 als damals frischgebackener Metallbaumeister in Meensen seinen eigenen Handwerksbetrieb eröffnet. Eine Entscheidung, die er bislang keine Sekunde bereut hat.

Die Geschichte von FMS Metallbau ist die Geschichte von Finn Moritz Schäfer. 1988 in Göttingen geboren, wuchs der Sohn zweier Sozialpädagogen in Hann. Münden auf, wo er die Realschule besuchte. Weil er eigentlich in die Fußstapfen seiner Eltern treten und Sozialpädagogik studieren wollte, machte er an der Fachoberschule für Gestaltung in Witzenhausen sein Fachabitur.

Da er anschließend zwei Jahre auf einen Studienplatz warten musste, fing er in der Überbrückungszeit bei der Schlosserei Husemann in Hann. Münden eine Lehre als Metallbauer an. „Ich habe schon als Kind viel gebastelt und Metall hat mich schon immer begeistert“, sagt er. Während der Lehre merkte er dann, dass diese Arbeit für ihn tatsächlich wie geschaffen war. „Es ist einfach großartig zu sehen, was man am Ende des Tages mit den eigenen Händen hergestellt hat“, sagt der 29-Jährige. Deshalb habe er sich auch dafür entschieden, diesen Weg weiterzugehen. Nach der Lehre belegte Schäfer diverse Fortbildungskurse und machte mehrere Schweißscheine, um dann ein Jahr später zur Meisterschule nach Northeim zu wechseln. Nach weiteren neun anstrengenden Monaten war es geschafft und Finn Moritz Schäfer hatte den Meisterbrief in der Tasche. „Der Zufall wollte es, dass zu dieser Zeit in Meensen ein kleiner Metallbaubetrieb leer stand“, sagt er.

Ohne lange zu überlegen, nutzte Schäfer die Gelegenheit und wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. „In der Anfangszeit hat mir mein ehemaliger Lehrbetrieb aus Münden geholfen und kleinere Aufträge an mich weitergegeben“, ist Schäfer der Schlosserei Husemann noch heute dankbar. Nach etwa zwei Jahren hatte FMS Metallbau aber am Markt Fuß gefasst und Schäfer war auf diese Art der Hilfe nicht mehr angewiesen. In seiner Werkstatt fertigt Finn Moritz Schäfer überwiegend Zäune, Balkon- und Treppengeländer sowie kunstvoll verzierte Fenstergitter aus Edelmetall oder Stahl. „Alles Sonderanfertigungen nach speziellen Kundenwünschen“, sagt er. Hilfe bekommt er dabei nur hin und wieder von einem in Teilzeit angestellten Gesellen sowie seit Neuestem von einem Auszubildenden. „Ansonsten mache ich vom ersten Kundenkontakt bis zur Montage alles alleine – inklusive der Büroarbeiten“, so Schäfer. Gerade Letzteres sei schon manchmal etwas viel. „Mir fällt es aber sehr schwer, Arbeit abzugeben, weil ich einen enorm hohen Anspruch an mich habe und möchte, dass alles perfekt wird“, sagt der 29-Jährige. „Und das könnte am Ende dazu führen, dass ich auf längere Sicht auch Einzelkämpfer bleibe.“