Fördergeld fürs Denkmalkunst-Festival

Hann. Münden - Das Denkmal-Kunst-Kunst-Denkmal-Festival (DKKD) in Hann. Münden erhält 10 400 Euro aus Mitteln des Landes Niedersachsen, teilt SPD-Landtagsabgeordneter Gerd Hujahn mit. Das Festival steigt vom 28. September bis zum 6. Oktober.

Die Landesregierung habe bekannt gegeben, dass soziokulturelle Einrichtungen in Niedersachsen dieses Jahr mit insgesamt 1,2 Millionen Euro gefördert werden, so Hujahn weiter: „Von diesen Mitteln profitiert auch die Kulturszene in Hann. Münden. Der Freundeskreis des Festivals Denkmal-Kunst-Kunst-Denkmal wird im laufenden Jahr mit 10 400 Euro bezuschusst. Ich freue mich besonders, dass diese ehrenamtlich getragene Initiative vom Landesprogramm profitiert.“

Das Festival habe Hann. Münden in den vergangenen Jahren weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht und für eine bemerkenswerte kulturelle Bereicherung der Stadt durch die Kunst in all ihren Facetten gesorgt.

In Göttingen werde die Sanierung der Hallen des Vereins „boat people project“mit 17 200 Euro unterstützt. Für das Projekt „Arche am Wall - Kultur zieht um“ in Göttingen gibt es eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 10 000 Euro.

Niedersachsenweit erhielten in diesem Jahr 42 soziokulturelle Projekte eine Förderung des Landes, die sich auf insgesamt rund 465 000 Euro summiere, so der Landtagsabgeordnete weiter. Die verbleibenden Mittel in Höhe von rund 820 000 Euro flössen in die Modernisierung und Sanierung von soziokulturellen Einrichtungen.

„Für uns als Sozialdemokraten steht außer Frage, dass gerade vergleichsweise kleine Kultureinrichtungen eine große Bereicherung für das kulturelle Leben in Niedersachsen darstellen. Es ist uns daher eine Herzensangelegenheit, dass auch diese Einrichtungen von der Kulturförderung des Landes profitieren“, betont Hujahn.