Folklore, Markt und mehr für Jung und Alt: Mehrgenerationenhaus lädt ein zur Adventfeier

Bastelstunde beim Weihnachtsfest im vorigen Jahr: Kinder gestalteten im Mehrgenerationenhaus Laternen für den Laternenumzug durch Hann. Münden, so wie es auch dieses Jahr angeboten wird.

Hann.Münden. Das Planungsteam im Mehrgenerationenhaus lädt zu einer Weihnachtsfeier im Geschwister-Scholl-Haus (GSH), Friedrich-Ludwig-Jahn Straße 4, in Hann. Münden, ein: Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 16 Uhr.

Der Christ-Kinder-Markt findet dieses Jahr im Saal des Hauses gleichzeitig mit einem gemütlichen Weihnachtsfest in der Cafeteria im MGH statt. Der Eintritt ist frei.

Der Markt beginnt nach einer kurzen Eröffnung um 11.15 Uhr. Mit Unterstützung des Stadtjugendrings Münden werde ab 12 Uhr ein warmes Mittagessen in der Cafeteria angeboten. Dafür zahlen Erwachsene fünf Euro, Kinder 2,50 Euro pro Person. Während der gesamten Weihnachtsfeier werden Waffeln und Kuchen, kalte und warme Getränke angeboten.

Laternenbasteln

Die Besucher erwartet ein Programm mit vielem, was die Vorweihnachtszeit verschönt, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Hann. Münden. Kinder können beim Laternenbasteln mit dem Kinder-und Jugendbüro kreativ werden. Die DRK Ortsgruppe Hann. Münden bietet Kinderschminken an. Beide Aktionen finden parallel zur Weihnachtsfeier statt.

Um 13 Uhr gibt es Gitarrenspiel und Gesang mit Sängerin Mirella.

Ab circa 14 Uhr tritt die Folklore-Tanzgruppe „Pomorze“ aus Hann. Mündens polnischer Partnerstadt Kulm (Chelmno) auf. Um 15 Uhr können sich die Besucher in der Cafeteria Weihnachtsgeschichten anhören. Gegen 16 Uhr startet ein musikalischer Laternenumzug vom Geschwister-Scholl-Haus quer durch die Innenstadt zum Weihnachtsmarkt. Hierbei gibt es Unterstützung durch das Hann. Mündener Drum & Bugle Corps Red Stars.

Für den Christ-Kinder-Markt haben Familien und Kinder gebrauchtes und gut erhaltenes Spielzeug gespendet. Der Erlös aus dem Christ-Kinder-Markt geht in die Aktion „Paul will mitmachen“ der Diakonie im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Hann. Münden.