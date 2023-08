Früher war es ein Schweinestall: Ute Surup eröffnet Weinstube in Bühren

Von: Kira Müller

Teilen

Weinflaschen- und gläser hängen in der Weinstube Surup in Bühren und schaffen im alten Stall von Ute Surup mit einem Ofen eine gemütliche Atmosphäre. © Kira Müller

Ute Surup aus Bühren lädt Weinliebhaber in ihre neue Weinstube ein. Die Leidenschaft zum Wein und ihre Verbindung zum Weingut von Stefan Meyer hat eine lange Geschichte.

Bühren – Eine schmale, etwas steile Einfahrt führt auf den Hof von Ute Surup im Schedener Ortsteil Bühren. Trotz des Regens lodert eine Flamme aus einem alten Weinfass, Weinreben ranken an einem Gerüst über eine Sitzgruppe mit vier Stühlen.

Schwere Schiebetüren aus Holz lassen erahnen, dass auf diesem Hof einmal Tiere ihre Stallungen hatten, doch nun taucht gelbliches Licht eine neue Weinstube in eine gemütliche Atmosphäre.

Weinstube Surup: „Mit Bühren fest verwurzelt“

„Ich habe immer gerne mit Menschen zusammengearbeitet“, sagt Ute Surup. Nun, sechs Jahre nachdem sie in Altersteilzeit gegangen ist, ist ihre Mutter, die ebenfalls noch mit im Haus wohnt, 95 Jahre alt und Ute Surup kann „nicht mehr so oft weg“, wie sie sagt. Daraufhin hat sie sich den Traum einer eigenen Weinstube erfüllt. „Ich bin mit Bühren fest verwurzelt. Ich bin in diesem Haus geboren und aufgewachsen.“

Zuvor hatten Ute Surup und ihre Familie den Stall entkernt. Zwei große Container mit Bauschutt standen vor der Tür“, erinnert sie sich – das war im September vergangenen Jahres. Nach der Entkernung hatten Maler sechs Wochen lang alles gesäubert, verputzt und gestrichen. Der alte Deckenbalken ist original erhalten geblieben. Und nun hängen Weinflaschen und -gläser an der Wand, auf den Tischen stehen alte, bauchige Flaschen mit je einer Blume, die im Flaschenhals steckt.

Bei gutem Wetter können Weinliebhaber mit ihrem Getränk unter Reben sitzen und entspannen. © Kira Müller

Die Leidenschaft zum Wein begann aber schon vor einigen Jahren. Wie Ute Surup erklärt, beziehe sie ihren Wein von einem Weingut in Rheinland-Pfalz. Stefan Meyer leitet dieses in dritter Generation.

„Sein Opa und auch sein Vater waren schon in Bühren und haben Weinverkostungen für Privatleute angeboten“, sagt Surup. Nach einiger Zeit habe sich eine Gruppe von etwa 15 Menschen zusammengefunden, die sich trafen, um gemeinsam eine Weinprobe mit Familie Meyer mitzumachen. „Es waren immer sehr schöne Abende“, sagt die 67-Jährige.

Sie seien ins Gespräch gekommen, haben Weine probiert und ihr Wissen ausgetauscht. „Und dann habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht professionell?“

Weinstube Surup am Rollbachweg 5 öffnet Türen für Weinliebhaber

So eröffnete im April dieses Jahres die Weinstube Surup am Rollbachweg 5. Knapp 100 Besucher waren zur Eröffnungsfeier da und schauten sich die neue Stube an. Regulär schließt Ute Surup die Weinstube jeden ersten und jeden letzten Donnerstag im Monat auf. „Nicht nur Bührener, sondern auch aus den umliegenden Dörfern kommen viele Menschen zu uns“, sagt sie. Alle Altersklassen seien dabei vertreten. „Die jüngere Generation greift immer öfter mal zu einem Glas Wein – auch die Männer“, sagt sie und lacht.

An dieser großen Sitzgruppe können sich Besucher austauschen und gemeinsam den Abend genießen. © Kira Müller

Im Durchschnitt kommen etwa 15 Menschen an den Donnerstagen auf einen Wein vorbei. Für die Fahrer und die, die alkoholfrei unterwegs sind, biete sie Secco und Traubensaft sowie Softgetränke und das „gute Bührener Wasser“ an. Unter den Weinen ist der Rosé feinherb der absolute Renner.

„Es macht keinen Unterschied, ob wir in Bühren oder in Hann. Münden sind. Es sind die visuellen Eindrücke, die zählen – die Gemütlichkeit und, dass man Leute kennenlernt“, sagt Ute Surup.

Die Weinstube in Zahlen: 6 bis 25 Euro kosten die Weine bei Ute Surup ungefähr. Von Lageweinen über ein Liter Flaschen bis hin zu Rhodt-Ortsweinen ist alles vertreten. 18 bis 23 Uhr ist die Weinstube Surup jeden ersten und jeden letzten Donnerstag im Monat geöffnet. Dort können Liebhaber eine Weinprobe machen oder einfach nur ein Glas in geselliger Runde trinken. 21 Weine stehen auf der Verkaufsliste von Ute Surups Weinstube. Auch „bekannte“ Weine wie Dornfelder, Riesling und Müller-Thurgau stehen neben Silvaner und Scheurebe auf der Liste. 340 Kilometer liegen zwischen der Bührener Weinstube von Ute Surup und dem Weingut von Stefan Meyer in Rhodt am Rand des Naturparks Pfälzer Wald.

Zusätzlich biete sie Weinproben an. Dabei können Weinliebhaber sechs Sorten probieren. „Dazu mache ich eine Käseplatte und Brot zum neutralisieren“, erklärt Surup.

Auch können Interessierte Wein bei ihr bestellen. Der Vorteil: „Sie kaufen nicht die Katze im Sack. Man kann rausfinden, welchen Wein man mag und bekommt ihn dann auch“, erklärt die 67-Jährige.

Klar gebe es in Supermärkten auch kostengünstige Weine, aber da wisse man eben nicht, was man bekommt. Außerdem seien die Preise in ihrer Weinstube mit denen des Weinguts identisch und eine Bestellung sei nicht an eine Kiste gebunden, auch der Kauf einzelner Flaschen sei möglich. Ab und zu finden in der Weinstube auch Specials statt. Das letzte war ein Sommerspecial mit Spritzgetränken.

Das nächste wird im Oktober mit Federweißem und Zwiebelkuchen stattfinden – selbstgebacken natürlich, sagt Ute Surup.

Weitere Infos bei Facebook unter Weinstube Surup.