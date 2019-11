Fuchs bei Hann. Münden läuft über 1000 Kilometer weit

Universität Göttingen untersucht mehrere Füchse aus dem Altkreis Münden - mit erstaunlichen Erkenntnissen.

Hat der Fuchs die Gans gestohlen? Oder das Rebhuhn? Dieser Frage soll in einem Vortrag „Erste Einblicke in die Habitatnutzung des Rotfuchses (Vulpes vulpes) – Ein Problem für Bodenbrüter?“ nachgegangen werden, den der Hegering Brackenberg der Jägerschaft Münden am kommenden Donnerstag, 7. November, im Landgasthaus Zur Brücke in Lippoldshausen ausrichtet.

Ab 18 Uhr gibt es dort bereits die Möglichkeit, vorab eine Kleinigkeit zu essen. Der Vortrag ist für alle Jäger und andere Naturschutzinteressierten offen, der Eintritt ist frei.

Worum geht es? Nachdem beim letzten Vortragsabend des Hegeringes der Göttinger Wildbiologe Werner Beeke eindrucksvolle Einblicke in das Leben der Rebhühner aufzeichnete und festhielt, dass ein Großteil der Rebhuhnverluste auf das Konto von Raubtieren wie Fuchs und Waschbär gingen, soll es jetzt um das Leben und die Nutzung von Lebensräumen der Füchse gehen.

Die Uni Göttingen untersucht seit 2016 in einem Projekt – überwiegend finanziert aus Forschungsmitteln der Landesjägerschaft Niedersachsen–das Verhalten der Füchse und hat dafür rund um Göttingen mehrere Füchse – unter anderem auch drei in Lippoldshausen – gefangen, mit einem Sender ausgestattet und wieder in die Freiheit entlassen.

Regelmäßig wird der Standort der Tiere aufgezeichnet, was über einen längeren Zeitraum interessante Bewegungsprofile ergibt.

Vom sehr standorttreuen Fuchs, der sich in einem kleinen Radius nordöstlich von Lippoldshausen aufhält bis hin zum Dauerläufer, der von Lippoldshausen aus über Kassel und Warburg rund um den Solling bis nach Göttingen und Lippoldshausen schnürte und dabei über 1000 Kilometer zurücklegte.

Betreut wird das Projekt von der Diplombiologin Kathrin Mayer, die sich seit ihrer Diplomarbeit mit Räuber/Beute-Systemen, aber auch mit Mensch/Wildtierkonflikten beschäftigt. Mayer hat in Göttingen zusammen mit der Abteilung Naturschutzbiologie (Dr. Eckhard Gottschalk) und aufbauend auf das bekannte Rebhuhnschutzprojekt ein Projekt initiiert, das den Zusammenhang zwischen Landschaftsstrukturen und Bedrohung des Rebhuhns durch den Rotfuchs erforschen möchte.