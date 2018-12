Fünfjähriger als "Tierflüsterer": Mit den Zwillings-Kälbchen im Stall

+ © Petra Siebert Im Stall in Lippoldshausen: Justus freut sich über die Kälbchen und möchte sie am liebsten den ganzen Tag umsorgen. © Petra Siebert

Lippoldshausen. Nicht Maria und Josef sind im Stall an der Krippe auf dem Hof der Familie Schmahl in Lippoldshausen zu finden, dafür aber der fünfjährige Justus: Er freut sich über die Zwillingskälbchen – ein Bulle und ein Weibchen – , die am Nikolaustag geboren sind.