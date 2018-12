Gäste bringen Abwechslung auf den Weihnachtsmarkt

Wechselndes Angebot und Musik

+ © Marita Hofmann Eines von vielen Motiven einer weihnachtlichen Fotokunstkarte von der Mündener Künstlerin Thea Marita Hoffmann. © Marita Hofmann

Hann. Münden. Der Weihnachtsmarkt in Hann. Münden auf dem Kirchplatz hat bis zum 29. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet – lediglich am 25. und am 26. Dezember ist geschlossen.