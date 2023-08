Gastronomen in Münden in Sorge: Mehrwertsteuer soll wieder steigen - Protesttag im September

Von: Jens Döll

Essen und Trinken im Restaurant soll teurer werden. Das wird laut Gastronomen ab Januar 2024 eine Folge der Mehrwertsteuererhöhung um 12 Prozent auf 19 Prozent sein.(Symbolbild) © Miguel Angel Partido Garcia/ Imago

Ab dem 01.01.2024 soll die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants wieder von 7 auf 19 Prozent steigen. Die Senkung war eine Folge der Coronapandemie. Gastronomen im Altkreis Münden fürchten Pleiten.

Altkreis Münden – Im kommenden Jahr soll die Mehrwertsteuer von Speisen, die in gastronomischen Betrieben verzehrt werden, von aktuell sieben auf wieder 19 Prozent steigen. „Wir befürchten, dass wir bis zu 20 Prozent bei den Preisen aufschlagen müssen“, heißt es von Christiane Langlotz vom Mündener Café „Zimt und Zucker“ an der Alten Werrabrücke.

Hann. Münden: Protesttag am 02.09.2023

„Die Gastronomen haben noch genug zu knapsen an Corona und den Energiekrisen“, so Langlotz, die auch Vorsitzende des Bezirksverbandes Hildesheim des Deutscher Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) ist. Die Befürchtung sei nun, dass die Gäste wegbleiben.

„Wir müssen mindestens die zusätzlichen zwölf Prozent aufschlagen, um einigermaßen wirtschaften zu können“, so Langlotz. Auch im Dehoga Bundesverband rege sich schon seit längerem Protest. Um mit den Gästen ins Gespräch zu kommen, ist für Samstag, 02.09.2023, ein Protesttag geplant. An diesem Tag werden die Angestellten zahlreicher Gastrobetriebe, auch in Münden, T-Shirts tragen. Diese sollen mit der Forderung bedruckt sein, den Steuersatz von sieben Prozent beizubehalten. „Der Gast muss es am Ende zahlen“, so Langlotz.

Auch Guido Einecke, Betreiber des Ratsbrauhauses in Münden, berichtet von seinen Befürchtungen. „Bei Lebensmitteln wie Zucker, Fleisch und Mehl haben wir Preissteigerungen von 100 Prozent verzeichnet“, so Einecke, der Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes Hann. Münden ist.

Dehoga: Viele Pleiten von Restaurants befürchtet

Er rechnet, ebenso wie Christiane Langlotz, damit, dass viele Betriebe die Steigerungen nicht verkraften können. Einer Befürchtung der Dehoga Hessen, dass etwa 800 Betriebe durch die Erhöhung pleitegehen können, schließt sich Einecke an. Auch der steigende Mindestlohn macht den Unternehmen zu schaffen.

„Ich finde es aber gut, dass die Mitarbeiter mehr verdienen“, stellt der Gastronom klar. Aber auch diese Kosten werden am Ende an den Gast weitergegeben, wenn Betriebe überleben wollen. Laut Einecke ist Deutschland eines der wenigen Länder in Europa, die einen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf Preise in Restaurants anbringen wollen. Darüber informiert die Dehoga auch in dem Prospekt „Sieben Wahrheiten zu sieben Prozent Mehrwertsteuer“.

In der Hoffnung, die Politik noch umzustimmen, gibt es von der Dehoga eine Petition, in der die Beibehaltung gefordert wird. (Jens Döll)

Wegen Coronakrise gesenkt Die Umsatzsteuer für Restaurant- und Verpflegungsleistungen war im Rahmen der Corona-Krise auf sieben Prozent abgesenkt worden. Aufgrund der Energiekrise wurde dies bis Ende 2023 verlängert, heißt es von einem Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Im Zuge der Beratungen zum Bundeshaushalt 2024 werde die Frage einer möglichen Fortsetzung der Reduzierung im Lichte der November-Steuerschätzung zu bewerten sein, heißt es weiter.