Staufenberg: Feier zum 50. Geburtstag an vier Orten in Landwehrhagen

Von: Jens Döll

Die Dorfmitte von Landwehrhagen: Auf dem Platz vor der Kirche (rechts im Bild) und am Rathaus (links, hinten) wird die Feier am 17.06.2023 stattfinden. © Jens Döll

Die Gemeinde Staufenberg lädt am Samstag, 17.06.2023, zum 50. Geburtstag mit großem Fest ein. Gefeiert wird im größten Ort, in Landwehrhagen. Es wird Musik, Tanz, Kinderprogramm und Hubschrauberrundflüge geben.

Staufenberg – Ein halbes Jahrhundert Staufenberg wird am kommenden Samstag, 17.06.2023, rund um das Rathaus in Landwehrhagen gefeiert. 1973 entstand aus den zehn selbstständigen Ortschaften Landwehrhagen, Uschlag, Lutterberg, Sichelnstein, Benterode, Speele, Dalheim, Nienhagen, Spiekershausen, Escherode eine Gemeinde.

Ein Planungs- und Helferteam, das laut Bürgermeister Bernd Grebenstein (parteilos) aus 60 Personen aus Verwaltung, Feuerwehren, Vereinen, Gemeindeservice und Verbänden besteht, hat die Feier zum Geburtstag geplant. Der offizielle Teil beginnt um 13 Uhr, davor gibt es einen Empfang für geladene Gäste. Das Festgelände wird sich laut der Gemeindeverwaltung in vier Bereiche gliedern.

Lageplan der 50. Jahrfeier in Landwehrhagen (Gemeinde Staufenberg) am Samstag, 17.06.2023. © Gemeinde Staufenberg

Rathausgelände in Landwehrhagen

Dort wird es Verpflegung in Form von Gegrilltem, Kuchen und Getränken geben, sowie eine Aufführungsbühne. Dort werden ab 13 Uhr die Grundschüler aus Uschlag und Landwehrhagen sowie Kinder der Kitas aus Uschlag und Landwehrhagen Lieder singen. Im Anschluss, ab etwa 14 Uhr, tritt das Damentrainerteam von BrassAppeal auf. Weitere Auftritte von ihnen sind auf der Bühne jeweils um 15 und 16 und 17.15 Uhr eingeplant.

Ab 14.30 Uhr soll es eine Gesangseinlage geben, entweder von einer Chorgemeinschaft oder dem Shantychor Landwehrhagen. Eine weitere Gesangseinlage am Rathaus ist ab 16.45 Uhr geplant. Ab 15.30 Uhr tritt die Tanzgarde des Karnevalsverein ECV Escherode auf, heißt es im Programm.

Rathaus-Innenraum in Landwehrhagen

Im Rathaus wird es eine Fotoausstellung der Ortsheimatpfleger mit Bildmaterial aus den Ortschaften geben. Zudem Führungen und Vorstellungen der Ämter. Auch eine Diashow mit historischem Material soll gezeigt werden.

Kirchengelände in Landwehrhagen

Auch das Gelände der St.-Petrus-Kirche in Landwehrhagen wird mit in die Feier einbezogen.

Dort wird es Kaffee und Kuchen geben. Auch stellen die Veranstalter ein Kinderprogramm auf die Beine. Eine Hüpfburg vom Stromversorger EAM wird dort zu finden sein.

Auch Kinderschminken, ein Kübelspritz-Wettbewerb und andere Spielen sollen angeboten werden. Zudem sind für das Kirchengelände vier Auftritte des Damentrainerteams von BrassAppeal angekündigt. Diese sind ab: 14.15 Uhr, 15.15 Uhr, 16.15 Uhr und 17.30 Uhr und sollen jeweils eine Viertelstunde dauern.

Weitere Orte in Staufenberg-Landwehrhagen

Gegenüber des Rewe-Marktes am Ortsrand starten Helikopterrundflüge der Firma Helijet.

Zudem sind ein Eisfahrrad und eine Tombola an wechselnden Orten in Landwehrhagen angekündigt. An allen Veranstaltungsorten soll es ausreichend Sitzgelegenheiten geben, Toiletten sind in der Dorfgemeinschaftsanlage (DGA) vorhanden. Das Ende des Gemeindefestes ist für 19 Uhr geplant. Änderungen im zeitlichen Ablauf sind möglich.

Bürgermeister Bernd Grebenstein dankt allen, „die sich seit dem Zusammenschluss hierfür aktiv um diese Entwicklungen und Eigenschaften verdient gemacht haben, in damaliger politischer und ehrenamtlicher Verantwortung, zwischenzeitlich und bis heute.“ Dazu, so der Bürgermeister weiter, gehören strake Vereine, Verbände, die zehn Ortsfeuerwehren und „starke Nachbarn“.

Alle Einwohner von „Niedersachsens südlichster Gemeinde“ und Gäste aus der Umgebung sind am kommenden Samstag ab 13 Uhr eingeladen. (Jens Döll)

