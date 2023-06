Staufenberg feiert Geburtstag: 50-Jahr-Feier mit hunderten Gästen in Landwehrhagen

Feier in Landwehrhagen

+ © Jens Döll Viele Gäste drängten sich im Hof hinter dem Rathaus. Die Kita-Kinder aus Landwehrhagen führten einen Tanz mit Gesang auf. © Jens Döll

Die 50-Jahr-Feier der Gemeinde Staufenberg zog hunderte Gäste an. Es lockte ein buntes Programm. 1973 wurde aus zehn Dörfern eine Gemeinde.

Staufenberg – Hunderte Gäste kamen bei bestem Wetter am Samstag (17.06.2023) nach Landwehrhagen (Gemeinde Staufenberg), um dort den 50. Geburtstag der Gemeinde Staufenberg zu feiern. Oder wie es Bürgermeister Bernd Grebenstein kurz und prägnant formulierte: „Es ist die Hölle los.“ Das offizielle Programm startete ab 13 Uhr.

Staufenberg: „Es ist die Hölle los“

Gefeiert wurde rund um das Rathaus und die St. Petrus-Kirche in Staufenbergs größtem Ortsteil. Im Hof hinter dem Rathaus waren eine Bühne und die Essens- und Getränke-Stände aufgebaut, auch ein Kuchenbuffet gab es. „Es ist ein schönes Fest, bei bestem Wetter“, sagte Markus Höhre, der mit seinen Kindern Sara und Constantin zu Gast war. Gerade die Auftritte der Kita- und Grundschul-Kinder lockte die Besucher, es war zeitweise kein Durchkommen mehr im Rathaushof.

+ Für Nachschub bei der Pilzpfanne war immer gesorgt: Sina Alexi (von links), Alina Kahlke und Kerstin Schönebach vom Helferteam. © Jens Döll

Nach einigen technischen Startschwierigkeiten führten Kita-Kinder aus Uschlag ein albanisches Märchen über Schmetterlinge auf. „Es geht um Freunde“, fasste Kitaleiterin Susanne Christ den Inhalt zusammen. Kinder der Kita Landwehrhagen sangen und tanzten auf der Bühne. In ihrem Lied ging es darum, dass die „Kita mehr ist als toben und tanzen“.

Staufenberg: Feier an verschiedenen Standorten in Landwehrhagen

Ruhiger ging es am Anfang auf dem Platz vor der Kirche zu. Dort waren zahlreiche Stationen für Kinder aufgebaut. So konnten sie mit einer Handspritze ein Haus „löschen“ oder auf Dosen zielen. Auch eine Tombola mit zahlreichen Preisen war vertreten. „Der Hauptpreis – ein Hubschrauberrundflug für zwei Personen – wurde schon recht früh gewonnen“, berichtet Steffen Grede vom Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde. Wagemutige konnten sich am Kistenstapeln üben. Gesichert ging es an dem Seil eines Autokrans in die Höhe. Das Ziel: so viele leere Getränkekisten stapeln, ohne, dass die wackelige Konstruktion umfiel. Dies wurde von den Umstehenden mit lautem Applaus und Anfeuern belohnt. Immerhin 15 Kisten schaffte so Florian Grunwald.

Band aus Berlin rekrutierte die Shantychor

Aus Berlin angereist war die Gruppe BrassAppeal. Sie traten gleich mehrfach bei der 50-Jahr-Feier auf. „Wir sind heute Morgen um 6 Uhr in den Zug gestiegen“, berichtete eine der Musikerinnen. Sie sind eine „Mobile Band und Walking Act“ und zogen mit ihren Instrumenten durchs Publikum. Auch auf der Bühne waren sie zu sehen und rekrutierten gleich die Mitglieder des Shantychors Landwehrhagen der den Refrain eines Stücks, ein lautes „He, na, na, na“, anstimmte.

Auch die Seemänner von „Niedersachsens südlichsten Shantychor“, wie Karola Schwigon vom Festteam sie ankündigte, hatten ihren großen Auftritt. Mit „Über uns der blaue Himmel“ lieferten sie einen Song, der zum wolkenlosen Himmelszelt passte. Einen Ort der Ruhe bot das Innere des Rathauses. Dort wurden Bilder aus den einzelnen Ortschaften auf die Wand projiziert. Im Hintergrund war leise eine Instrumentalversion des Stücks „Africa“ von Toto in Dauerschleife zu hören. Einziger Wermutstropfen, so einige Gäste, war, dass die Hannoversche Straße nicht gesperrt wurde. „Dafür gab es keine Genehmigung“, hieß es darauf von der Verwaltung. So war die Fußgängerampel im Dauerbetrieb.

Festempfang im Rathaus von Landwehrhagen

„Bleibt so liebenswert“, ein Wunsch und Gruß den Niestetals Bürgermeister Marcel Brückmann den er den versammelten Staufenbergern im Saal des Rathauses Landwehrhagen mit auf den Weg gab.



Er und seine Amtskollegen aus Hann. Münden und Nieste waren Gäste des Festempfangs, der ab 11 Uhr im Rahmen der 50-Jahr-Feier stattfand. Eröffnet wurde der Empfang musikalisch von Kerstin Kulle, die das Lied „Imagine“ von John Lennon sang, begleitet von Staufenbergs Bürgermeister Bernd Grebenstein mit dem digitalen Saxofon.

Neben den Gästen waren zahlreiche Mitglieder der Staufenberger Vereine, Feuerwehren, Verbände, der Kitas und Schulen und der Ortsräte erschienen.

In seiner Rede gab Grebenstein einen Rückblick auf die Zeit der Gemeindereform und der „Geburt“ Staufenbergs im Jahr 1973. Der Weg sei nicht immer leicht gewesen, aber die Orte seien gut zusammengewachsen.



+ Der Empfang im Ratshaus wurde von Bürgermeister Bernd Grebenstein und Verwaltungsmitarbeiterin Kerstin Kulle musikalisch begleitet. © Jens Döll

Bürgermeister machte Musik

„Das Lied ,Imagine‘ handelt von Frieden, Freiheit und gesellschaftlichem Miteinander“, etwas, dass er sich für Staufenberg auch wünscht. Sebastian Bornmann, Ratsmitglied und stellvertretender Landrat, überbrachte die Grüße des Kreises. „Zehn Dörfer feiern Goldene Hochzeit“, fasste Bornmann zusammen. Grüße aus Hannover brachten die Mitglieder des Landtages Gerd Hujahn und Michael Lühmann sowie das ehemalige Mitglied des Landtages Ronald Schminke mit.



Ruth Tischer, die seit den späten 1980er-Jahren Ratsmitglied ist, betonte, dass die Dörfer „eine Einheit“ sind. Niestes Bürgermeister Klaus Missing brachte die Versammelten mit seiner Rede und der alten Diskussion, ob Staufenberg nicht zu Hessen gehören sollte, zum Lachen. Letzter Redner, bevor die offizielle Feier eröffnet wurde, war Pastor Frank Meier. Garniert wurden die Pausen von musikalischen Einlagen. (Jens Döll)

In Staufenberg tut sich einiges: In Landwehrhagen wurde der Sportplatz eröffnet, zudem das Richtfest der Feuerwehr gefeiert. In Lutterberg stellte die DHL eine neue Anlage im Logistikzentrum vor.