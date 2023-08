Gemeinde Staufenberg: Keine Gesundheitsgefahr in Speele

Von: Jens Döll

Absage stellten laut Gemeinde Staufenberg keine Gesundheitsgefahr dar, da alle Grenzwerte eingehalten würden. Das heißt es in einem Statement zu den Asphaltmaschinen bei Speele. © Fred Kaduhr

Statement von Bürgermeister Bernd Grebenstein zu Asphaltverarbeitung bei Speele. Laut der Gemeinde gibt es keine Gesundheitsgefahr im Ort.

Speele – Zwei Asphaltverarbeitungsanlagen am Ortsrand in Speele in Staufenberg führen weiterhin zu Diskussionen. Mit den großen, roten Maschinen wird Asphaltabrieb verarbeitet, der beim Glasfaseranbau in den zehn Staufenberger Orten anfällt. Zwischenzeitlich hatten die Anlagen bei Sichelnstein gestanden, nun stehen sie wieder bei Speele.

Staufenberg: Diskussion im Maschinen bei Speele

Vor allem die Abgase, die bei den Arbeiten entstehen, machen zahlreichen Anwohnern Sorge. Das berichtet uns auch eine Leserin aus dem Ort. Sie erzählt, dass sie zu Hause wegen der Abgase Fenster geschlossen hält und sich Sorgen um eine Belastung beim angebauten Obst und Gemüse im Garten mache. Auch Speeles Ortsbürgermeister Fred Kaduhr (SPD) berichtet, dass Bürgerinnen und Bürger in Speele über Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit, Atemnot und Kreislaufprobleme klagen würden.

Lagerplatz am Ortsrand von Speele. Dort werden Materialien gelagert und der Asphaltaushub gesammelt. © Fred Kaduhr

„Ein gemütlicher Aufenthalt im Freien ist nicht möglich. Kinder werden nicht mehr zum Spielen in den Garten gelassen, aus Angst vor möglichen gesundheitlichen Folgen“, so Kaduhr in einer Mail an unsere Redaktion. Nun schaltet sich auch Staufenbergs Bürgermeister Bernd Grebenstein (parteilos) in die Diskussion ein. Zuerst stellt er klar, dass die Verwaltung diese Sorgen und Ängste sehr ernst nehme und sich im ständigen Austausch mit der Firma Goetel, mit dem beauftragten Bauunternehmen Dacom sowie den zuständigen Behörden beim Landkreis Göttingen befinde.

Entwarnung vom Landkreis Göttingen

Zudem entwarnt Grebenstein. „Wie der Landkreis Göttingen auf Anfrage der Gemeinde über seine Abfallbehörde mitteilen ließ, unterschreiten die dort gelagerten und zur Wiederverwertung aufbereiteten Asphalte die zulässigen Grenzwerte deutlich“, heißt es vom Bürgermeister. „Dies bestätigt die von uns regelmäßigen und stichprobenartig durchgeführten Kontrollergebnisse vor Ort. Somit können wir alle Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Staufenberg beruhigen“, so der Bürgermeister in seinem Statement.

Der Asphalt stelle weder für die Gesundheit der Menschen noch für das Naturschutzgebiet eine Gefahr oder Belastung dar. Auf das Naturschutzgebiet bei Speele geht nämlich auch Kaduhr in seiner Beschwerde ein. „Die Maschinen stehen neben einem, noch in Betrieb befindlichen, Wasserhochbehälter und direkt neben einem Wasserschutzgebiet. Des Weiteren scheint sich niemand darum zu kümmern, dass die dort stehenden, sehr alten Bäume fast bis zur Krone im Bauschutt untergehen“, heißt es vom Ortsbürgermeister aus Speele.

Kriterien wurden vorher von Gemeinde Staufenberg untersucht

Dem entgegnet der Gemeindebürgermeister, dass zahlreiche Kriterien im Vorfeld geprüft wurden, um vier Abstellplätze für die Bagela Asphalt Recycler zu finden. Dazu gehörten Faktoren wie die Erreichbarkeit, dass sich die Flächen in Besitz der Gemeinde befinden sowie dass sie sich eher in Hoch- statt in Tallage befinden. „Es tut uns natürlich für alle betroffenen Bürgern leid, dass es überhaupt zu Beeinträchtigungen kommt“, fügt Grebenstein hinzu. Es gebe die „gute Perspektive“, dass die Bauarbeiten etwa drei bis vier Wochen andauern werden, vielleicht auch nur zwei bis drei Wochen.

„Bis dahin soll der Ausbau in Staufenberg abgeschlossen sein, sodass hoffentlich zum Jahresende die Leitungen in Betrieb gehen können, so die Prognose der Firma Goetel“, sagt der Bürgermeister abschließend.

Glasfaser: Onlineschaltung Ende des Jahres 2023

Der Ausbau des Glasfasernetzes in Staufenberg läuft seit vergangenem Jahr. Alle zehn Ortsteile werden an das Netz von Goetel angeschlossen. Vor Ort übernimmt die Firma Dacom den Ausbau. Dazu waren bis jetzt in allen Ortsteilen Straßenarbeiten nötig.

Der abgetragene Asphalt wird zu den Lagerplätzen gebracht und dort mit den genannten Maschinen aufbereitet. (Jens Döll)

Straße wird nicht geteert Am Ortsrand von Speele wird der Asphalt gesammelt, der im Zuge der Glasfaserausbauarbeiten in den Ortsteilen Staufenbergs anfällt. Das erklärt die große Menge. Seit dem Jahr 1984 ist Teer im Straßenbau in Deutschland verboten. Teer enthält Stoffe, die als krebserregend gelten. Anders als der Asphalt, dessen Bindemittel Bitumen aus Erdöl gewonnen wird, findet das Bindemittel Teer seinen Ursprung in der Kohle.