Glanzstücke vom Saxofon

Hann. Münden. Der Mündener Kulturring lädt für Samstag, 29. Dezember, 19 Uhr, zum Abschluss seines Jahresprogramms in den Rittersaal des Welfenschlosses ein: Das Saxofonquartett „Sistergold“ präsentiert mit seinem Bühnenprogramm „Glanzstücke“ persönliche Glanz-und Lieblingsstücke quer durch die Musikgenres.

Klassiker des Jazz wie „Take five“, „Bei mir biste scheen“ und „I got my rhythm“ werden genauso zu hören sein wie ein barockes Stück von Georg Philipp Telemann, bei dem man meint, es sei direkt für dieses Instrument komponiert worden, teilt Brunhilde Ulbricht mit, Vorsitzende des Kulturrings.

Songs von den Beatles, Abba und Leonard Bernstein, Klezmermusik und Eigenkompositionen werden gekonnt in Szene gesetzt. Mit Klarinette und Stepptanz zeigen sich noch mehr Facetten der Musikerinnen.

„Glanzstücke“ ist der Titel des Konzerts, das ein übermütiges, stilistisch vielfältiges, immer groovendes Programm verspricht und ein Ensemble, „das Professionalität, Können und unbändige Lust am Spiel vereint“.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Winnemuth, Burgstraße/Ecke Rosenstraße in Hann. Münden. Nichtmitglieder des Kulturrings zahlen 17 Euro, Mitglieder 14 Euro. An der Abendkasse erhöhen sich die Preise jeweils um zwei Euro.