Grillen, Dart und Kicker

Dransfeld. Seit mehr als 30 Jahren ist das Jugendzentrum in Dransfeld eine Anlaufstelle für junge Menschen, die Freunde treffen und eine entspannte Zeit verbringen wollen.

Auf kaum ein anders Haus trifft das Motto „reinkommen und mitmachen“ so zu wie auf das Juz.

Wer das Jugendzentrum betritt, der merkt es sofort: Hier kann man es sich gut gehen lassen, dies ist eine echte Wohlfühloase! Ein gemütliches Sofa in der einen Ecke, eine Theke mit hohen Hockern in der anderen. Ein Billardtisch und ein Kicker mitten im Raum, eine Dartscheibe an der Wand, im großen Garten eine Tischtennisplatte und Platz genug, um dort Fußball oder Badminton zu spielen oder einfach nur in der Sonne abzuhängen. „Und seit Kurzem haben wir jetzt sogar eine Playstation“, sagt Rochus Winkler, seit 1994 Kinder- und Jugendreferent der Samtgemeinde Dransfeld und in dieser Funktion Hausherr im Jugendzentrum. „Als das Juz in den 90er Jahren gegründet wurde, sollte es ein Ort sein, wo Jugendliche sich treffen, um ohne jeglichen Konsumdruck spielen zu können oder einfach nur zu chillen“, sagt Winkler. Dabei habe man stets darauf geachtet, mit der Zeit zu gehen. „Vor fast 20 Jahren haben wir beispielsweise ein Internet-Café eingerichtet, das trotz Smartphon-Ära noch immer existiert und das heute überwiegend von Senioren genutzt wird.“

Dass das Juz durch die Einführung der Ganztagsschule und die stetig wachsende Konkurrenz durch Fernsehen und Internet weniger in Anspruch genommen wird als noch vor einigen Jahren, ist kein Geheimnis. „Früher wurde gemeckert, wenn das Jugendzentrum abends zugemacht wurde, heute braucht es spezielle Aktionen, um die Jugendlichen überhaupt reinzulocken“, sagt er. Dennoch sei das Juz kein Auslaufmodell. „Man muss einfach regelmäßig überprüfen, ob das Angebot noch passt“, sagt der Kinder- und Jugendreferent. „Und wo sonst gibt es einen Ort, wo sich Jugendliche frei bewegen, derart vielen Freizeitbeschäftigungen nachgehen und alle Angebote kostenlos nutzen können?“

Öffnungszeiten

Das Dransfelder Jugendzentrum am Bahnhofsplatz 3 hat dienstags und donnerstags von 16 bis 20 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Nach Absprache mit Kinder- und Jugendreferent Rochus Winkler kann das Juz auch am Wochenende genutzt werden.