Bewaffneter Überfall auf Döner-Imbiss in Hann. Münden: Räuber drohte mit Schusswaffe

Täter erbeutete 90 Euro

+ © Oliver Berg/dpa Am Freitagabend hat es einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Döner-Imbiss in Hann. Münden gegeben. Es handelt sich um ein Symbolfoto. © Oliver Berg/dpa

Ein maskierter Mann hat am Freitagabend einen Döner-Imbiss in der Lohstraße in Hann. Münden überfallen. Verletzt wurde niemand.