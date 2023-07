Ein Fotoshooting für Haustiere: Erlös der Aktion geht an den Verein Göttinger Stadttauben

Von: Petra Siebert

Mündener Stadttauben starten an dem Rathaus. Die Tiere gelten für viele als Plage. Eine Initiative will die Tauben nun retten. © Jens Döll

Im Landkreis Göttingen gibt es gerade eine Tierfotografie-Aktion. Der Erlös geht an den Verein Stadttauben in Göttingen. Dieser versorgt auch Tiere in Hann. Münden und Duderstadt.

Hann. Münden – Die Haustier-Fotografin Marion Wolter bietet in dieser Woche seit Montag, bis Sonntag, 30.07.2023, ein Fotoshooting für Haustiere an. Die Kosten des Fotoshootings von 50 Euro werden dem Verein Göttinger Stadttauben für seine Tierschutzarbeit in der Göttinger Innenstadt, Hann. Münden und Duderstadt gespendet.

Erlös geht an Stadttauben auch in Hann. Münden

Das komplette Fotoshooting mit verschiedenen Aufnahmen der tierischen Familienmitglieder gilt für den oben genannten Preis, plus Spritkosten im gesamten Landkreis Göttingen. Dieses Angebot gilt lediglich für ein Fotoshooting.

Dem Verein Göttinger Stadttauben kümmert sich durch Arbeitsgruppen auch in Duderstadt und Münden um Stadttauben. Als Ratten der Lüfte werden Tauben oft bezeichnet. Die traurige Lebensperspektive aller Straßentauben bedeutet Hunger, Vertreibung, Misshandlung, frühzeitiger Tod. Leider wissen die wenigsten, dass die Ansiedlung der Stadttauben in Städten aktiv vom Menschen verursacht wurde und wird. Bei Hochzeiten in die Lüfte geschickt, oder um ihren Züchtern Rekorde zu bescheren, werden die Tiere auf zu weite Distanzen geschickt, so der Verein.

Verein: Menschen sind für Stadttauben zuständig

Viele finden nicht mehr in den heimischen Schlag zurück. Vor Erschöpfung oder aus Desorientierung schließen sich der Stadttaubenpopulation an, die heutigen Stadttauben sind somit ehemalige Haustiere und deren Nachkommen. Genauso wie Hunde und Katzen sind sie auf die Versorgung durch den Menschen angewiesen. Deshalb sehen es die Vereinsmitglieder als Pflicht, eine nachhaltige, tierschutzkonforme Lösung für Mensch und Tier zu schaffen. „Wir engagieren uns mit vollem Einsatz für die Stadttauben“, sagt dazu Vorsitzender Jan Mücher.

Die Tauben in den Hann. Mündener Wallanlagen werden von fünf Ehrenamtlichen gefüttert. Generell besteht in der Stadt ein Fütterungsverbot für Tauben.

Zu den Fütterungszeiten verlassen die Tauben ihre Plätze auf den Bäumen. © Evelyn Schimek

Doch das Team der Mündener Arbeitsgruppe hat von der Stadt eine Fütterungsgenehmigung erhalten und betreut die Tauben täglich an von der Stadt ausgewiesenen Plätzen mit artgerechtem Körnerfutter. „Es hat einige Zeit gedauert, bis sich die Tauben daran gewöhnt haben, dass es Futter an den bestimmten Stellen gibt“, sagt Evelyn Schimek, eine der Ehrenamtlichen, die füttert. Inzwischen kommen über 200 Tauben, wenn einer von uns mit dem Futter kommt“, ergänzt Bettina Kallausch. Da Tauben sich über 200 Muster merken könnten, würden sie sich auch die Fütterungszeiten merken. Auch könnten sie sich Gesichter und Kleidungen einprägen.

In der Innenstadt mache es sich schon positiv bemerkbar, dass ein Teil der Tauben verschwunden ist. Das bestätigen immer mehr Geschäftsinhaber und Hauseigentümer. Ziel ist es, noch mehr Tauben weitestgehend aus der Innenstadt zu locken, und das geht nur übers Futter. „Deshalb suchen wir noch dringend Helfer, die uns beim Füttern unterstützen“, so Schimek. Selbst eine oder zwei Stunden pro Woche seien schon hilfreich.

Auch Geldspenden und Sachspenden in Form von Taubenfuttersäcken, würden gerne angenommen und würden das Fütterungsteam, das die Futterkosten teilweise aus eigener Tasche bezahlt, entlasten. Dabei kostet ein 25 Kilo Sack unter 20 Euro. Das Thema Taubenhaus in Münden sei noch nicht vom Tisch, da wird noch an einem machbaren Konzept gearbeitet, heißt es weiter. Dann würde man die Taubenpopulation auf einen niedrigen Level bekommen, indem die Eier gegen Gipsattrappen ausgetauscht würden. (Petra Siebert)

Noch Plätze zum Shooting frei Zum Wohle der Stadttauben lädt die Arbeitsgemeinschaft Hann. Münden Göttinger Stadttauben zu einer sonntäglichen Matinee mit Benefizkonzert „Respekt Taube“ für Sonntag, 13. August, 11 Uhr, an der Sitzgruppe Dielengraben ein. Marie Anne Langefeld ist für die Lesung zuständig, den musikalischen Teil gestalten Bettina Kallausch und Luna Feline. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Taubenschutzarbeit wird gebeten. Bei Interesse am Fotoshooting: E-Mail an goettinger-stadttauben@gmx.de gesendet werden oder telefonisch unter 01 51/61 00 96 61.