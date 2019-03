Aller Anfang ist schwer

Vor 100 Jahren führte das Frauenwahlrecht in Deutschland erstmals zur Möglichkeit, für politische Ämter zu kandidieren. Im föderalen Staatsaufbau galt das nicht nur für die Wahlen zum Reichstag oder dem preußischen Landtag, sondern auch auf kommunaler Ebene.

Am 23. Februar 1919 erfolgte die erste freie Kommunalwahl in Preußen und somit auch in Münden. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Wahl wurden erst am 24. Januar 1919 geschaffen. Am 3. Februar 1919 informierte Bürgermeister Dr. Haarmann über die Neuwahl. Eiligst schlossen sich Kandidatinnen und Kandidaten zu Listen zusammen. In Münden wurden drei Wählerlisten gebildet: eine der SPD, eine des demokratischen Vereins Münden und eine nationalkonservative Liste. Man einigte sich darauf, dass auf jeder Liste auch drei Frauen kandidieren sollten. Insgesamt kandidierten 90 Personen auf drei Listen für die 30 Sitze im künftigen Bürgervorsteherkollegium.

Wurden zur Wahl der Nationalversammlung am 19. Januar 1919 6124 Stimmen abgegeben, so waren es bei der Kommunalwahl am 23. Februar 1919 noch 5130. Für die Wählerinnen und Wähler bedeutete diese Wahl das vorläufige Ende einer seit Dezember 1918 andauernden politischen Dauerberieselung. Während es seit Januar in einigen Regionen und auch in Berlin zu politischen Auseinandersetzungen mit mehreren tausend Toten auf Seiten der Linken kam, blieb es in Münden ruhig.

Die linksorientierten unabhängigen Sozialdemokraten hatten eine empfindliche Niederlage bei der Wahl zur Nationalversammlung in Münden mit 1,9 Prozent erlitten und schlossen sich der „Mehrheits-SPD“ an. Die SPD, mit 51,5 Prozent, erhielt 16 Mandate, Sophie Kellner wurde mit 528 Stimmen gewählt. Nationalkonservativ wählten 26,7 Prozent, das entsprach acht Mandatsträgern, darunter war Alwine Stöckicht mit 274 Stimmen. Die Liberalen erzielten 21,8 Prozent und damit sechs Sitze. Hier setzte sich Emmy Gebhardt mit 233 Stimmen durch. Keine der Frauen schaffte es nach der konstituierenden Sitzung in das achtköpfige Magistratskollegium, dem wichtigsten Entscheidungsgremium der Stadt. In Fachausschüsse, wo es um Finanzen, kommunale Eigenbetriebe oder die Stadtplanung ging, schafften es die Frauen nicht. Hingegen war ihr Sachverstand in den sozialen Fragen gefragt, etwa in der Armen-, Lebensmittel- oder der Wohnungskommission.