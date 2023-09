145 neue Polizeistudenten in Hann. Münden

Begrüßung der angehenden Polizistinnen und Polizisten am Studienort Hann Münden. © Polizeiakademie Niedersachsen

668 neue Polizeikommissaranwärterinnen und –anwärter haben jetzt an der Polizeiakademie Niedersachsen ihr Bachelorstudium aufgenommen, davon 145 am Standort in Hann. Münden.

Hann. Münden/Nienburg – Das teilte die Polizeiakademie mit.

„Unsere Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren verändert und mit ihr auch die Anforderungen an unsere Polizei. Sie werden komplexer und vielfältiger. Wir werden Sie in den kommenden drei Jahren Ihres Studiums Schritt für Schritt darauf vorbereiten, dass Sie nicht nur erfolgreiche, sondern auch gute Polizistinnen und Polizisten werden“, sagte Direktor Carsten Rose laut Mitteilung.

Das Begrüßungsprogramm fand parallel an den drei Studienstandorten Oldenburg, Hann. Münden und Nienburg, dem Hauptsitz der Akademie, statt. Dort begannen 187 Anwärter, in Oldenburg 336.

Zum ersten Mal sei der Einstellungstermin der 1. September gewesen, heißt es in der Mitteilung der Akademie weiter. Mit dem neuen Einstellungstermin im September könnten die künftigen Polizisten ihr Studium einen Monat eher als bisher aufnehmen. Der vorgezogene Einstellungstermin mache die Polizei Niedersachsen noch konkurrenzfähiger als arbeitgebende Institution und erfülle den Wunsch vieler Bewerber „nach frühestmöglicher Sicherheit über ihre berufliche Zukunft“. Vor einem Jahr haben nach früheren Angaben der Akademie 904 Polizeikommissaranwärter ihr Bachelorstudium an der Polizeiakademie aufgenommen, davon 201 in Hann. Münden. (Ekkehard Maaß)