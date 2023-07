41 Abiturienten am Grotefend-Gymnasium in Hann. Münden verabschiedet

Abitur

+ © Silke Kuri Abitur 2023: 41 erfolgreiche Schüler des Hann. Mündener Grotefend-Gymnasiums haben mit der Allgemeinen Hochschulreife den höchsten Schulabschluss erreicht. © Silke Kuri

Für 41 junge Erwachsene ist die Schulzeit am Grotefend-Gymnasium jetzt beendet. Sie haben die Allgemeine Hochschulreife und damit den höchsten Schulabschluss erreicht. Für die einen sei der neue Lebensabschnitt bereits geplant, für andere die Gestaltung der beruflichen Zukunft noch unklar.

Hann. Münden – Möglichkeiten von Freiwilligendiensten, Studiengängen, Ausbildungen oder Auslandsaufenthalten gäbe es viele. Fest stehe für alle Abiturienten: „Sie haben das Ticket in die große weite Welt gelöst,“ so Schulleiter Olaf Böhme in der Feierstunde am Freitagabend im Rittersaal des Welfenschlosses.

Er zeigte sich zufrieden mit dem erreichten Gesamtnotendurchschnitt von 2,24 für diesen Jahrgang, der geprägt war von Lockdown und Homeschooling. „Damit liegen Sie sogar noch ein wenig besser als der letzte Abiturjahrgang, nämlich genau vier Hundertstel.“

Insgesamt hatten 13 Schüler ihre Schullaufbahn mit einer Eins vor dem Komma auf ihrem Abiturzeugnis gekrönt. Ihre besonderen Leistungen wurden während der Abiturzeugnisübergabe mit Stipendien, Ehrenmitgliedschaften und Buchpreisen geehrt. Gleich zwei Schüler schafften die Traumnote 1,0: Valentin Zino Helmetag-Khoshnaw und Tom Georg Schmidt.

+ Glückliche Gesichter und Geschenke auf der Entlassungsfeier der Abiturienten im Rittersaal von links: Tom Georg Schmidt (Schülervertretung), Kirsten Oberdorf (Oberstufenkoordinatorin), Olaf Böhme (Schulleiter), Melissa Jahns (Schülervertretung) und Paula Spielmeyer. © Privat

„TyrABISaurusrex – Die Kreidezeit ist vorbei“ – so das Motto des diesjährigen Abiturjahrgangs. Melissa Jahns und Tom Georg Schmidt bedankten sich als Schülervertretung im Namen der Mitschüler für die Unterstützung der Lehrer und Familien, Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

So war es auch ein großer Meilenstein, als auch die letzte Kreidetafel letzten Sommer aus den Klassenräumen verschwand. Bevor die Zeugnisse im feierlichen Rahmen von Kirsten Oberdorf (Oberstufenkoordinatorin) und Olaf Böhme überreicht wurden, überbrachten Vertreter der Politik ebenfalls ihre Grußworte und Glückwünsche.

So gab Bürgermeister Tobias Dannenberg zu bedenken, dass Stolpersteine auf dem Lebensweg dazu gehören. Er wünsche den Abiturienten Mut und Energie, die Erreichung ihrer neuen Ziele voll Optimismus anzugehen.

+ Großer Applaus für Valentin Helmetag-Khoshnaw. Mit seinen Stücken „Chasing Cars“ von Snow Patrol und „Viva La Vida“ von Coldplay umrahmte der Abiturient den feierlichen Abschluss musikalisch am Flügel. © Privat

Sebastian Bornmann als Vertreter des Kreises Göttingen und des Kreistags gab in seinen Glückwünschen zusätzlich den Ausblick auf vier Mal so viele freie Berufsausbildungsstellen im Kreis Göttingen, wie es derzeit Bewerber gibt. Persönlichkeit stehe hoch im Kurs, gab Böhme seinen Abiturienten mit auf den Weg: „Seien sie nett, seien sie pünktlich und erledigen sie ihre Arbeit gut“, so seine drei Ratschläge.

In seinen Ausprägungen mit einem Augenzwinkern, ließe sich verzeihen, wenn sich in Ausnahmen auch nur zwei dieser Faktoren umsetzen ließen. Nach einem Solo von Valentin Zino Helmetag-Khoshnaw am Flügel löste sich die Feierstunde im Rittersaal auf. Die Feier ging mit einem Sektempfang im Grotefend-Gymnasium weiter.