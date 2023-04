Hann. Münden: Ausfahrt Lutterberg an der A7 gesperrt

Von: Jens Döll

Auf der A7 werden im Bereich Hann. Münden Sanierungsarbeiten vorgenommen. Daher muss die Anschlussstelle Lutterberg gesperrt werden. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Im Raum Hann. Münden wird auf der A7 wieder gebaut. Die Anschlussstelle Lutterberg wird gesperrt. Dabei kann es zu Behinderungen kommen.

Hann. Münden – An der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg der Autobahn 7 (A7) sind von Montag, 24. 04.2023, bis einschließlich Freitag, 28. 04.2023, in Fahrtrichtung Süden (Kassel) die Aus- und Auffahrt der Anschlussstelle gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag (21.04.2023) mit.

A7: Abfahrt Lutterberg gesperrt

Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Auf der Autobahn erfolgt die Verkehrsführung in Fahrtrichtung Kassel von Montag, 24. 04.2023, bis Mittwoch, 26.04.2023, im Bereich der Anschlussstelle zweispurig, heißt es weiter.

Grund für die Sperrungen auf der Autobahn sind Arbeiten an der Fahrbahn. Ziel der Arbeiten sei es, eine Schadstelle zu sanieren, so die Autobahn GmbH in ihrer Mitteilung. Die Fahrer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. (Jens Döll)