A7 bei Hann. Münden: Die Baustelle zieht in die Mitte der Autobahn

Von: Jens Döll

Auf der A7 wird viel gebaut. Eine Baustelle bei Hann. Münden muss umgelegt werden, dabei kann es zu kurzfristigen Sperrungen kommen. (Symbolbild) © dpa

A 7-Arbeiten an Kanälen und Leitplanken dauern noch bis Dezember an. Dazu muss die Baustelle bei Hann. Münden noch einmal umziehen. Es kann zu Sperrungen und kurzzeitigen Behinderungen kommen.

Hann. Münden/Lutterberg – Seit Montagabend (24.07.2023) ist die Autobahnauffahrt in Richtung Kassel an der Anschlussstelle Hann. Münden/Lutterberg wieder geöffnet. Doch auf die Fahrer auf der A7 kommen wieder neue Behinderungen zu. Die aktuelle Baustelle, die sich auf beiden Seiten der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden/Lutterberg und Kassel-Nord befindet, wird vom Randstreifen in die Mitte ziehen, das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Hann. Münden: Baustelle auf der A7 zieht um

Die Umlegung in Fahrtrichtung Süden (Kassel) soll ab Montag, 31.07.2023, geschehen. In Fahrtrichtung Hannover (Norden) ist der Baustellenumzug für Montag, 07.08.2023, vorgesehen. Die Autobahn GmbH, die die Bauarbeiten vornimmt, teilt weiter mit, dass es in beiden Fahrtrichtungen zu Behinderungen und teilweise zu Sperrungen von Fahrstreifen kommen könne. Der Verkehr wird dreispurig an der Baustelle vorbeigeführt, es kommt aber zu Einengungen und Begrenzungen der Geschwindigkeit im Baustellenbereich.

„Die Arbeiten sollen im Dezember 2023 in dem Bereich abgeschlossen sein“, so die Autobahn GmbH. Weitere Änderungen kommen auf Verkehrsteilnehmer zwischen der Anschlussstelle Hann. Münden/Hedemünden und Anschlussdreieck Drammetal zu.

A7: Kurzzeitige Sperrungen und Behinderungen möglich

Wie die Autobahn GmbH berichtet, beginnen dort die Arbeiten ebenfalls am 31.07.2023. Dort wird die Baustellenbeschilderung aufgestellt, Gelbmarkierungen aufgebracht und transportable Sicherungen zum Trennen der Fahrbahnen aufgestellt. Das soll auf beiden Richtungsfahrbahnen geschehen. Auch dort kann es zu zeitweisen Behinderungen und Sperrungen der Autobahn kommen. Die Arbeiten an den Leitplanken und der Kanäle in diesem Bereich sollen dann am 21.08.2023 beginnen, heißt es weiter. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen unter Aufrechterhaltung der vorhandenen dreistreifigen Verkehrsführung, durch Einengung der vorhandenen Fahrbahnbreiten, jeweils am Baustellenbereich vorbeigeführt. Das nennt man im Fachjargon „3n+3n-Verkehrsführung“.

Die Arbeiten sollen im Dezember 2023 in dem Bereich abgeschlossen sein. Im Frühjahr 2024 soll es dann mit Arbeiten auf diesem Streckenabschnitt der A 7 weitergehen, und zwar mit der Sanierung der Entwässerungskanäle und den Schutzeinrichtungen am Mittelstreifen.

A7-Baustelle: Erneuerung der Kanäle auf 28 Kilometern

Die Arbeiten sind Teil eines Erneuerungsprojektes für die A7 vom Dreieck Drammetal bis zur Landesgrenze Hessen/Niedersachsen. Begonnen wurde dieses im April 2021. Insgesamt sollen die Arbeiten an der Autobahn 29,6 Millionen Euro kosten. Die Arbeiten an Leitplanken und Kanälen erstrecken sich auf 28 Kilometern. (Jens Döll)