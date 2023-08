In der Nacht einspurig: Auf der A7 bei Hann. Münden wird gebaut - Auch Arbeiten bei Göttingen

Von: Jens Döll

Die Arbeiten auf der A 7 an Leitplanken und Kanälen dauern an. Dabei kommt es wieder zu Änderungen der Verkehrsführung. archi © ekkehard maass

In der Fahrbahn der A7 werden Sensoren verbaut. Daher muss von 20 bis 5 Uhr der Verkehr über einen Fahrstreifen geleitet werden. Die Arbeiten sollen am Mittwoch beginnen.

Landkreis Göttingen – Es wird wieder Fahrbahnsperrungen auf der Autobahn 7 (A7) im Raum Hann. Münden geben. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes, die die deutschen Autobahnen verwaltet, am Montagmorgen (21.08.2023) mit.

Hann. Münden: Sperrung von zwei Fahrspuren ab 20 Uhr

Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Lutterberg und Hann. Münden-Hedemünden in Fahrtrichtung Norden (Hannover). Auf diesem Teilstück werden laut Autobahn GmbH Sensoren in der linken und mittleren Spur eingebaut. Diese dienen der Geschwindigkeitsmessung, heißt es weiter.

Während der Bauarbeiten sind der linke und mittlere Fahrstreifen in Richtung Hannover vorübergehend gesperrt. Zudem wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit in dem Bereich auf bis zu 60 Stundenkilometer reduziert.

Die Arbeiten sollen am Mittwoch, 23.08.2023, ab 20 Uhr beginnen und bis zum Freitag, 25.08.2023, dauern. Gearbeitet werde laut Autobahn GmbH jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr am kommenden Morgen.

In diesem Zeitraum gelten auch die angekündigten Sperrungen. „Die Autobahn GmbH des Bundes bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die notwendige Maßnahme und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich“, heißt es in einer Mitteilung der Firma.

Autobahn GmbH. Arbeiten sind Witterungsbedingt nur möglich

Ob die Arbeiten aber wirklich wie geplant ausgeführt werden können, hänge stark von der Witterung ab. Die Autobahn GmbH berichtet demnach, dass sich bei schlechter Witterung die Arbeiten auch auf den Zeitraum von Donnerstag, 07.09.2023, bis Samstag, 09.09.2023, verschieben könnten.

Zusätzlich kann es im weiteren Verlauf der Autobahn zu Einschränkungen zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Göttingen kommen, so die Autobahn GmbH in einer weiteren Mitteilung.

Arbeiten im Raum Göttingen auf der A7

In den zwei Nächten von Donnerstag, 24. August, bis Samstag, 26. August, steht jeweils in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr früh nur der linke Fahrstreifen zur Verfügung. Die Hauptfahrspur und die erste Überholspur sind für die Arbeiten gesperrt.

Am Freitag, 25.08.2023, und Samstag, 26.08.2023, ist die Hauptfahrspur (rechte Spur) tagsüber zwischen 6 Uhr und 19 Uhr gesperrt. Die Verkehrsteilnehmenden werden zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt, so die GmbH.

Dabei könne es zu Verkehrsbehinderungen und Stau auf der A7 kommen. Auch dort sei erhöhte Aufmerksamkeit gefordert. (Jens Döll)

