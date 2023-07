Auszubildende fehlen: Bewerbungen bleiben auch im Altkreis Münden aus

Von: Jenny Breiding, Kira Müller

In zahlreichen Handwerksbetrieben, beispielsweise bei den Dachdeckern, fehlen Bewerber. Das merken auch Betriebe im Altkreis Münden. (Symbolbild). © Ingo Bartussek

Überall wird nach Fachkräften gesucht. Doch bleiben bei vielen Handwerksbetrieben im Altkreis Münden die Bewerber aus.

Altkreis Münden – Auszubildende fehlen in vielen Berufen in Deutschland – auch im Handwerk. Die Aufträge häufen sich, die personelle Lage wird aber immer dünner.

Laut des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) waren Ende Juni noch 36 000 Ausbildungsstellen bundesweit unbesetzt. Das sind rund 2200 Stellen (6,8 Prozent) mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.

Im Altkreis Münden fehlen Bewerber bei Handwerksbetrieben

Auch in Altkreis Münden ist das Thema aktuell. Viele Firmen können sich die Lernenden finanziell nicht leisten oder haben keine Zeit, sich um Auszubildende zu kümmern. So auch im Malerfachbetrieb Quantz in Hann. Münden. Susanne Herbst aus der Geschäftsführung berichtet von einer „prekären personellen Lage“ in ihrem Betrieb. Weil sie unter dem immensen Personalmangel leiden, reiche die Zeit gar nicht, um sich um Auszubildende zu kümmern. Daher stelle die Firma momentan keine Azubis ein. „Man muss sich dann ja auch richtig um die gute Ausbildung kümmern, das können wir momentan einfach nicht“, sagt sie.

Auf der anderen Seite ist die Anzahl der eingehenden Bewerbungen auch sehr gering. Potenzielle Bewerber seien zudem nicht zu vereinbarten Gesprächen aufgetaucht. Eine verzwickte Situation, die Firma brauche dringend Personal, sagt Herbst.

Auch Jessica Dietrich von den Lohrengel Malerwerkstätten in Dransfeld ist ratlos über den fehlenden Nachwuchs: „Aktuell haben wir keinen Auszubildenden, es haben sich noch weniger beworben, als sonst“, berichtet sie. Sie hätten junge Menschen eingeladen, aber auch in ihrem Betrieb hätten sich diese nicht mehr gemeldet oder gar abgesagt. „Im Hinblick auf die Zukunft sieht das ganz katastrophal aus, die jungen Menschen fehlen einfach“, sagt sie. Durch die Pandemie sei vieles auf der Strecke geblieben, man müsse sich überlegen, wie man die jungen Menschen wieder für Ausbildungsberufe begeistere.

„Bei 30 Grad auf dem Dach zu stehen, ist kein Zuckerschlecken“

Die Arbeitseinstellung sei auch großes Thema im Familien- und Dachdeckerbetrieb Bruns in Nieste und Staufenberg. „Bei 30 Grad auf dem Dach zu stehen, ist kein Zuckerschlecken“, sagt Inhaberin Claudia Bruns. Generell sei es eine schwierige Situation, die Jugend ins Handwerk zu bekommen, weil keiner mehr „echte Händearbeit“ machen möchte, sagt Bruns weiter. „Wir versuchen, unsere Mitarbeiter mit allem zu halten, was geht. Wenn man gute Leute hat, muss man sie festhalten.“ (Kira Müller/Jenny Breiding)

Fokus liegt auf dem Studium An jungen Menschen mangelt es nicht, doch scheinen sie sich immer mehr für andere Berufswege zu entscheiden. „Junge Menschen haben oftmals falsche Vorstellungen von den verschiedenen Berufsbildern. Dies liegt unter anderem an tradierten Klischees aus den Elternhäusern, einer teilweise unvollständigen Berufsorientierung in den Schulen und dem Fokus der Gesellschaft auf das Studium“, sagt Yannic Herbst von der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen.

Der Arbeitsmarkt in der Region steht weiter vor Herausforderungen. Es könne nicht die saisontypische Entspannung ausgemacht werden, heißt es von der Agentur für Arbeit für Juni.