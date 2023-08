Altkreis Münden: Gemeinden und Kreis investieren in Schulen

Von: Thomas Schlenz

In der Grundschule Scheden werde zusätzlich in die Sicherheit investiert. Die Turnhalle erhält neue Geräteraumtore und Prallwände. (Symbolbild) © Kim Henneking

Ferienzeit ist Sanierungszeit. Der Landkreis Göttingen und die Kommunen im Altkreis Münden investieren in die Schulen.

Altkreis Münden – Ferienzeit ist Sanierungszeit – das gilt insbesondere für die Schulen im Altkreis Münden, in denen vor allem in den großen Ferien gearbeitet wird. Wie die Stadt Hann. Münden mitteilt, werden an der Grundschule Hermannshagen für 360 000 Euro die Fenster saniert. Außerdem soll die ehemalige Hausmeisterwohnung für den Schulbetrieb genutzt werden. Der frühere Zugang zur Schule werde wiederhergestellt.

Hann. Münden: Neue Fenster für Grundschule Hermannshagen

Durch den Abbruch von Innenwänden würden größere Räume geschaffen, um Platz für die Betreuung von Kleingruppen zu gewinnen. Die geschätzten Baukosten beliefen sich hierbei auf etwa 63 000 Euro. In der Grundschule Neumünden werde die ehemalige Hausmeisterwohnung dem Verwaltungsbereich der Schule zugeschlagen. Die alte Wohnung, die den Charme der 50er Jahre versprüht habe, werde dafür kernsaniert. Die Baukosten werden bei der aktuellen Preislage auf etwa 100 000 Euro geschätzt. In der Grundschule Hedemünden seien ein neuer Fußboden verlegt und die Beleuchtung erneuert worden. Kostenpunkt 3000 Euro.

Samtgemeinde Dransfeld: WLAN für die Schulen

In der Samtgemeinde Dransfeld werden laut Bürgermeister Mathias Eilers Arbeiten zur Digitalisierung der Klassenräume umgesetzt. Nachdem man sich in der Vergangenheit darum gekümmert habe, die Räume mit WLAN zu versorgen, würden nun noch die Verkabelungen und Steckdosen für die Netzwerkversorgung eingebaut. Das verursache Kosten in Höhe von 130 000 Euro.

In der Grundschule Scheden werde zusätzlich in die Sicherheit investiert. Die Turnhalle erhält neue Geräteraumtore und Prallwände. Da hierfür auch Veränderungen an der Heizungsanlage notwendig würden, seien für diese Arbeiten insgesamt 150 000 Euro vorgesehen. „Da wir unsere Schulen kontinuierlich unterhalten, befinden sich beide Grundschulen in einem guten baulichen und energetischen Zustand“, betonte Eilers.

Netzausbau un den Grundschulen in Staufenberg

Um die Umsetzung der Digitalisierung geht es laut Bürgermeister Bernd Grebenstein auch an den beiden Staufenberger Grundschulen. Dabei gehe es insbesondere um Elektroarbeiten zum Netzausbau an beiden Grundschulen. Hinzu kämen diverse Schönheits- und Instandhaltungsreparaturen, etwa Maler- und Fußbodenarbeiten. An der Grundschule in Landwehrhagen würden dafür 70 000 Euro ausgegeben, in Uschlag 60 000 Euro. Der Landkreis investiert derweil über eine Million Euro in seine Schulgebäude. (Thomas Schlenz)

Investitionen in Gymnasium und Hauptschule Der Kreis investiert über 400 000 Euro für das Grotefend Gymnasium: Für eine Terrassenerneuerung werden 240 000 Euro ausgegeben. Zudem werden Elektroarbeiten, etwa zur Fortführung der Digitalisierung für 200 000 Euro umgesetzt. Für die Schule am Botanischen Garten investiert der Kreis 450 000 Euro in einen Aufzug und 100 000 Euro für Elektroarbeiten im Rahmen des Digitalpakts. Die Sportanlage Gimte bekommt einen barrierefreien Zugang für 150 000 Euro.