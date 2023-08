Altkreis Münden: Verregneter Sommer macht Campingplätzen zu schaffen

Von: Jens Döll

In diesem Jahr macht ein verregneter Sommer den Campingplätzen das Leben schwer. Trotzdem lassen sich im Zelt und auf dem Platz viele schöne Momente erleben. (Symbolbild) © Evelina Kern

Regen, Unwetter, Hitze und Schwüle. Das Wetter macht den Campingplatzbetreibern und den Campern in dieser Saison zu schaffen. Viele Gäste reisen früher ab.

Altkreis Münden – Regen, Unwetter und schwüle Hitze beherrschen die Region seit einiger Zeit. Bedingungen, die das Campen auf den zahlreichen Plätzen im Altkreis Münden nicht angenehm machen. Das merken auch die Campingplatzbetreiber.

Altkreis Münden: Gäste reisen schnell weiter

„Die Gäste sind aus Zucker“, sagt Maria Lopes, Betreiberin von Wesercamping Hemeln, und lacht. Zahlreiche Gäste reisen früher ab und stornieren ihren Aufenthalt auf dem Campingplatz. „Im vergangenen Jahr lief es, trotz der bestehenden Coronaeinschränkungen, besser“, so Lopes. Das liege daran, dass das Wetter im Jahr 2022 besser gewesen sei. Bereits das Ostergeschäft sei in diesem Jahr „ins Wasser gefallen“, fügt sie hinzu. Gut lief es an Himmelfahrt, Pfingsten und an Fronleichnam. Seit aber wieder wechselhafte Bedingungen in der Region Einzug gehalten haben, bleiben die Kunden fern. Eine Beobachtung, die auch Irma de Roon vom Campingplatz am Niemetal in Löwenhagen gemacht hat. Die Niederländerin berichtet, dass in dieser Saison weniger Gäste da waren als „während Corona“.

Ein weiteres, großes Problem sei auch, dass durch den beständigen Regen eine Seite des Platzes nicht nutzbar sei und sie auch keine größeren Campingfahrzeuge auf den Platz lassen könne. „Sonst ist es gut, wir dürfen nicht meckern“, sagt sie. Zahlreiche Gäste blieben dem Platz trotzdem treu. „Wir setzen nun auf die Älteren“, sagt de Roon. Damit meint sie die „Großeltern“, die in der Ferienzeit oft auf die Kinder aufpassen, während die Eltern verreisen. Diese kämen eher nach der Ferienzeit auf die Plätze, heißt es.

„Wir sind momentan nicht ausgebucht“

„Wir sind momentan nicht ausgebucht“, ist von Maud van der Kroft von Spiegelburg Camping und Gasthaus am Zella bei Laubach zu hören. „Wir merken, dass das Wetter nicht stimmt“, sagt sie. Einige Gäste stornieren, aber öfter komme es vor, dass die Gäste kürzere Aufenthalte im Mündener Ortsteil einlegen. Da sich der Platz in unmittelbarer Nähe zur A7 befinde, nutzten viele Gäste die gute Anbindung, um weiter „Richtung Süden zu fahren“. Trotzdem, so relativiert Maud van der Kroft, habe man noch genug „glückliche Gäste“. (Jens Döll)

Campingplätze im Raum Hann. Münden Im Altkreis Münden und der Umgebung gibt es mehrere Campingplätze in verschiedenen Größen. Dazu zählen der Campingplatz der Familie Busch am Tanzwerder, Wesercamping in Hemeln und Spiegelburg in Laubach. Dazu kommen noch Regenbogen Dransfeld am Hohen Hagen und der Campingplatz Am Niemetal in Löwenhagen. Im hessischen Fuldatal gibt es das Fulda-Freizeitzentrum mit Campingplatz in Knickhagen. (Jens Döll)

Zu Beginn der Saison haben die Campingplatzbetreiber noch auf eine gute Saison gehofft. Zumal dieses Jahr keine Coronamaßnahmen gelten. Die Touristiker von Hann. Münden Marketing überlegen, das Angebot für Wohnmobilisten in der Stadt zu erweitern.