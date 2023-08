Angst vor Atommülltransport: Bürgerinitiative kritisiert geplante Route nach Würgassen

Von: Thomas Schlenz

Das ehemalige Kernkraftwerk Würgassen mit seinem Umspannwerk an der Weser. Archiv © Archivfoto/Swen Pförtner/dpa

Die Bürgerinitiative kritisiert eine geplante Route für Atommüll-Transporte zu einem Atommüll-Logistikzentrum, das 2027 auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks Würgassen entstehen soll. Diese würde auch durch die Stadt Hann. Münden führen.

Hann. Münden – Das erklärten Dr. Renate Bitz und Altbürgermeister Harald Wegener für die Bürgerinitiative gegen den Ausbau des Flughafens Kassel-Calden und für Umwelt- und Naturschutz (BI) gegenüber unserer Zeitung. „Wir sind gegen das Zentrum in Würgassen und die geplanten Transporte von schwach- und mittelradioaktivem Müll durch unsere Region“, so Bitz.

Man befürchte eine mögliche Gefährdung der Anwohner, insbesondere durch Unfälle. „Die Planer sprechen derzeit von weniger als 20 Lastwagenfahrten pro Tag. Das ist schon eine Menge, wenn man bedenkt, dass diese zum normalen Straßenverkehr dazukämen“, betont Wegener.

Renate Bitz von der Bürgerinitiative. © Privat/NH

Es sei unzweifelhaft, dass die Abfälle sicher gelagert werden müssten, „aber müssen diese dann erst nach Würgassen gefahren werden, nur um sie dort umzuladen? Das wäre doch auch an den Ursprungsorten oder am Endlager Schacht Konrad möglich“, fragt sich Wegener.

Bürgerinitiative kritisiert „unnötiges Risiko“

Die Wahl des Ortes Würgassen sei unglücklich, insbesondere wenn dort, wie angekündigt, größere Umbauten notwendig würden. Die Umverpackung des Abfalls ließe sich seiner Ansicht nach besser vor Ort regeln. Dazu brauche es kein zentrales Logistikzentrum. Hinzu komme, dass auch ein Bahntransportweg aus dem Süden über Kassel direkt durch die Stadt Hann. Münden führe.

„Wir sind der Ansicht, dass der kürzeste Weg direkt ins Endlager der beste wäre, um unnötige Risiken zu vermeiden“, sagen Wegener und Bitz. Die Verantwortlichen wollten hier die Region mit einer bedenklichen Entscheidung beaufschlagen, sind sich beide sicher.

Altbürgermeister Harald Wegener. © Burkhardt/NH

Man dürfe nicht vergessen, dass die Region allein durch das ehemalige Atomkraftwerk Würgassen in Mitleidenschaft gezogen worden sei, wie etwa Studien zu Kinderkrebs- und Leukämiefällen in der Vergangenheit aufgezeigt hätten. Man müsse sich nur vor Augen halten, dass das Kraftwerksgelände lediglich 35 Kilometer Luftlinie von Hann. Münden entfernt sei.

Zudem handele es sich bei den Abfällen nicht nur um Krankenhausabfälle, sondern auch um schwach- und mittelradioaktive Abfälle, die etwa beim Abriss der Kernkraftwerke anfielen. Ein weiteres Problem beim Straßentransport stelle die marode Weserbrücke dar. Niemand wisse, ob diese bis zum Start der geplanten Transporte tatsächlich bereits erneuert sei.

Mögliche LKW-Route © HNA

Auch die Stauproblematik in und um Hann. Münden dürfe nicht außer Acht gelassen werden. Komme es zur Havarie, wären womöglich die Anwohner betroffen, fürchten die Vertreter der BI. Ihnen gehe es jetzt darum, dass Thema in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und die Bürger zu sensibilisieren.

Neben dem Kampf gegen den Flughafen habe sich die Bürgerinitiative auch den Umwelt- und Naturschutz auf die Fahnen geschrieben. Deswegen stehe die Kritik am Logistikzentrum in Würgassen und an den Transporten durch die Region ganz oben auf der Agenda. Fotos: A. Burkhardt

Gesellschaft: Lkw-Transporte sind die Ausnahme

Das sagt die Gesellschaft für Zwischenlagerung: Wie bereits vor zwei Jahren geschildert (wir berichteten) gehöre die Route über Hedemünden und Hann. Münden weiterhin zu denjenigen, die grundsätzlich für Lkw-Transporte zum Logistikzentrum Konrad (LoK) in Würgassen infrage kämen.

Die „Verkehrsstudie Straße“ der Nusec GmbH habe ergeben, dass die Anlieferung per Lkw problemlos von den nächsten Autobahnanschlüssen über die vorhandenen Straßen möglich sei. Alle infrage kommenden Verbindungen seien auf Tauglichkeit und Unfallschwerpunkte überprüft worden.

Großteil der Transporte werde über Schienen erfolgen

Zudem sei gezeigt worden, dass die für den Betrieb des LoK notwendigen Lkw-Fahrten keinen signifikanten Beitrag zu der Anzahl der ohnehin täglich fahrenden Lkw in der Region Würgassen/Beverungen leisteten. Die Simulationsstudie zeige, dass sowohl die Anzahl der Transporte als auch die der Transportkilometer bei einer Anlieferung des Endlagers Konrad über das LoK reduziert werden könnten.



Ein Großteil der Transporte nach Würgassen werde jedoch über die Schiene erfolgen. Lkw-Transporte in das LoK seien die Ausnahme. Der Abtransport in das Endlager Konrad werde nahezu ausschließlich über die Schiene erfolgen. Die BGZ gehe derzeit von weniger als zehn Zugfahrten und weniger als 20 Lkw-Fahrten insgesamt pro Tag (werktags) bis zum Abschluss der Transporte aus.

Ein konkreter Zeitraum ist noch nicht bekannt. Die entsprechenden Leerfahrten seien darin bereits eingerechnet. Diese Zahlen seien als Maxima zu verstehen, tatsächlich werde die Frequenz der Straßentransporte zum LoK im Mittel bei ein bis zwei beladenen Lkw pro Tag (werktags) liegen. (Thomas Schlenz)