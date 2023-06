Apotheken schlagen Alarm: Betriebe im Altkreis Münden bleiben am 14. Juni geschlossen

Protesttag Apotheken 14. Juni 2023

+ © Kira Müller Eine Vielzahl von Apotheken macht mit Plakaten in ihren Schaufenstern auf den morgigen Protesttag aufmerksam. So auch die Gaußturm-Apotheke in Dransfeld. © Kira Müller

Zum bundesweiten Protesttag am 14. Juni 2023 bleiben auch die Apotheken im Altkreis Hann. Münden geschlossen. Die Inhaber äußern sich zur Situation.

Hann. Münden/Dransfeld – Viele Apotheken bleiben morgen in Deutschland geschlossen. Laut Dr. Jens Herbort, Inhaber der Hann. Mündener Rosen- und Aegidien-Apotheke, beteiligen sich auch die anderen Betriebe in Hann. Münden, Reinhardshagen, Dransfeld und Staufenberg an der Aktion.

Grund dafür ist ein Protesttag, den die Apothekerverbände und Apothekerkammern initiieren. Sie reagieren damit auf gesundheitspolitische Entscheidungen der Bundesregierung, die für die Apotheken Lieferengpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung zur Folge hätten.

400 Apotheken mussten schließen

„Die Politik hat dafür Sorge zu tragen, die Arzneimittelversorgung für die Bevölkerung zu sichern, doch die Politik spart das System Apotheke kaputt und gefährdet so die Arzneimittelversorgung der Patientinnen und Patienten“, wird Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsens in einer Pressemitteilung zitiert. Apotheker gerieten bereits an ihre Grenzen.

Viele Betriebe müssten schließen: Allein 2022 habe sich die Zahl der Apotheken bundesweit um 400 reduziert. Noch etwa 18 000 sind übrig. Aktuell meldet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 485 Medikamente, die für Deutschland nicht lieferbar sind – darunter Antibiotika-Säfte, Insuline und das Brustkrebs-Medikament Tamoxifen. Das liege vor allem an den Rabattverträgen der Krankenkassen und dem damit verbundenen Preisdruck für die Arzneimittelhersteller, so die Apotheker. Deshalb lieferten viele Produzenten nicht mehr nach Deutschland, die Nachfrage könne nicht gestillt werden.

Versorgung bei Notfällen ist möglich Auch am Protesttag am 14. Juni bleibe die Arzneimittelversorgung im Raum Hann. Münden aufrechterhalten – allerdings nur über die Notdienstapotheken. Diese sind die Leonardo-Apotheke in Hann. Münden und die Obergericht Apotheke in Staufenberg. Alle anderen Apotheken in Hann. Münden, Reinhardshagen, Staufenberg und Dransfeld bleiben geschlossen.

Es koste viel Zeit, fehlende Medikamente dennoch zu beschaffen und die Versorgung der Patienten somit aufrechtzuerhalten. Was den Apothekern fehle, sei die Wertschätzung der Politik und eine angemessene Vergütung.

„Ein solch geschlossener und massiver Protest der Apotheken in der Region und in ganz Deutschland ist in der bundesdeutschen Geschichte einmalig. Die zeigt die Tiefe des Problems und wie sehr uns fehlende Wertschätzung von offizieller Seite, vielfach idiotische Rahmenbedingungen und blödsinnige Bürokratie, die Missachtung bei der Frage einer auskömmlichen Vergütung und die fehlende Zukunftsperspektive an die Nieren gehen“, sagt Jens Herbort. Hinzu komme die Angst vor Retaxierungen – also dass die Krankenkassen Zuschläge oder Erstattungen bereits abgegebener Arzneimittel verweigern.

„Es ist längst überfällig“: Dr. Jens Herbort über den Apotheken-Protest

Streik möchte Dr. Jens Herbort, Inhaber der Rosen- und Agedien-Apotheke, den für morgen geplanten Apotheken-Protesttag nicht nennen. „Es wird sich ja nicht gegen den Arbeitgeber aufgelehnt. Der läuft schließlich vorne weg“, erklärt er. Es sei ein Protest gegen die Krankenkassen und die Politik. Und: „Es ist längst überfällig“, ergänzt Herbort.

+ Aus Protest geschlossen: Die Mitarbeiter von Dr. Jens Herbort, Geschäftsführer der Rosen- und Aegidien-Apotheke, wollen morgen ein Zeichen für mehr Wertschätzung setzen. © Eike Rustemeyer

Wer in einer Apotheke arbeitet, der beschwere sich laut Herbort nicht gerne. Diese Mentalität sei einer der Hauptgründe, weshalb sich die Apotheken über viele Jahre nicht zu den nun artikulierten Missständen äußerten. Die Lage sei mittlerweile jedoch so angespannt, „dass es einen emotional auffrisst“, sagt er. Eine der Hauptforderungen ist die nach mehr Wertschätzung, sagt der Apotheken-Inhaber. „Wir wollen und brauchen keinen Blumenstrauß für unseren Job. Aber doch bitte wertschätzende Rahmenbedingungen, die die Versorgung unserer Kunden nicht gefährdet“, führt Herbort weiter aus.

Regelungen bei Apotheken vor 20 Jahren festgelegt

Dafür sei zuallererst ein Abbau der Bürokratie notwendig – insbesondere was die Taxierung von Rezepten anginge. Ein Apotheken-Mitarbeiter müsse bei der Annahme eines Rezeptes auf über 20 formale Dinge achten. „Hat derjenige, der das Rezept verschrieben hat, einen Fehler gemacht, und die Apotheke nimmt es trotzdem an, verweigerten die Krankenkassen die Bezahlung des Medikamentes. Und die Apotheken bleiben auf den Kosten sitzen“, sagt Herbort.

Auch bei der Honorierung benötige es dringend Anpassungen an gegenwärtige Entwicklungen. Bei der Ausgabe eines verschreibungspflichtigen Medikamentes erhalte die Apotheke eine feste Pauschale, die vor 20 Jahren festgelegt worden ist. Diese Pauschale sei bei jedem Medikament gleich hoch, egal wie teuer es ist.

„Ich schätze, dass 3000 Apotheken in Deutschland schließen müssen“

Zu Zeiten von Inflation und gestiegenen Personal- und Betriebskosten bedürfe es hierbei dringend einer zeitgemäßen Anpassung, findet Herbort, da es die Wirtschaftlichkeit der Apotheken stark gefährde. Die aktuelle Situation bedrohe auch die Zukunft der Apotheken. „Ich schätze, dass in vier bis fünf Jahren 3000 Apotheken in Deutschland schließen werden“, sagt er. Es fehle an Nachwuchs und der Perspektive, dass sich die allgemeine Lage ernsthaft verbessere.

Gerade im ländlichen Raum würden sich immer weniger Menschen nach dem Pharmaziestudium dafür entscheiden, freiwillig eine Apotheke zu übernehmen. Weitere Apothekenschließungen hätten zur Folge, dass sich Menschen außerhalb von Großstädten immer schwieriger zeitnah mit Medikamenten versorgen könnten. Von dem Protest erhoffe sich Herbort Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für die Notlage der Apotheken.

Apotheken sind erste Anlaufstelle: Dransfelder machen bei Protest mit

„Wir auf dem Land leisten Unglaubliches, das hätten wir von der Politik gerne honoriert“, sagt Stefanie Schön-Heider, Inhaberin der Gaußturm-Apotheke in Dransfeld. Auch sie nimmt gemeinsam mit der Rats Apotheke in Dransfeld und der Burg Apotheke in Adelebsen am bundesweiten Protest teil.

Vor 25 Jahren hat Schön-Heider die Apotheke übernommen. Seitdem habe sich vor allem finanziell aber nicht viel verändert. „Wir haben vor 20 Jahren das letzte Mal eine Honorar-Erhöhung bekommen“, sagt sie.



Durch die Corona-Pandemie seien der Aufwand und die benötigten Ressourcen deutlich gestiegen, die Finanzierung dagegen unverändert geblieben. „Wir sind immer leise gewesen und haben alles selbstverständlich gemacht. Jetzt ist das Maß voll“, erklärt Schön-Heider. Sie möchte gemeinsam mit ihren acht Mitarbeiterinnen aufklären und zeigen, wie es in der Apotheken-Branche derzeit aussehe. „Es ist nicht alles golden“, sagt sie. Das Telefon stehe nicht mehr still, weil viele Kunden sich informieren wollen, ob sie das Medikament vorrätig hätten, das eine andere Apotheke nicht habe.

+ Sie weisen die Kunden auf den Streik hin: Inhaberin Stefanie Schön-Heider (links) und Pharmazeutisch-technische Assistenten Mareike Spielmann. © Kira Müller

Protest: „Es muss etwas passieren, das ist so nicht mehr tragbar“

Zusätzlich haben sie einen Botendienst, bei dem sie sechs Tage die Woche 17 Orte beliefern und fünf Tage die Woche fünf Orte. Das Team plädiert für eine höhere Bezahlung, weniger Bürokratie und mehr Wertschätzung. Auch Nachwuchs zu finden, sei ein immer größer werdendes Problem. „Dabei ist der Beruf einer der abwechslungsreichsten, den ich kenne. Jeden Tag passiert etwas anders und immer was Neues“, sagt die pharmazeutisch-technische Assistentin Mareike Spielmann, die auch Bürgermeisterin in Jühnde ist.

Die Mitarbeiterinnen informieren die Kunden zum Protesttag: „Wir haben nur positive Rückmeldungen und Unterstützung von unseren Kunden bekommen“, erklärt Schön-Heider. Die Apotheken in Dransfeld seien sehr wichtig für die Bevölkerung vor Ort. Sie als Apotheke seien der niedrigschwelligste Kontakt für Bürger – die erste Anlaufstelle. „Wenn die Menschen krank werden, kommen sie meist zuerst in die Apotheke.“



In den vergangenen Monaten hätten sie weder Inflationsausgleich noch Energiepreispauschale bekommen. Wegen dieser Gesamtsituation würden Apotheken langfristig verschwinden, Inhaber würden sich verschulden. „Es muss etwas passieren, das ist so nicht mehr tragbar“, sagt Schön-Heider, auch, wenn sie mit Leib und Seele Apothekerin sei und den Beruf jederzeit wieder erlernen würde. (Eike Rustemeyer und Kira Müller)