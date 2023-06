Arbeiten der Mündener Altstadtsanierer kommen gut voran

Bauwoche der Bürgergenossenschaft

+ © Ekkehard Maass Am Mittwochvormittag im Einsatz: (von links) Manfred Mehring-Lemper, Frank Schacht, Uwe Völke, der für die Sanierung des Hauses fest angestellt ist, Bernd Demandt, Vorstandsmitglied der Bürgergenossenschaft, und Katrin Urbitsch. Aus dem Fenster schaut Jochen Eicke. © Ekkehard Maass

Seit Montag läuft am Haus an der Ziegelstraße 65 eine Bauwoche der Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt. Freiwillige Helfer sind weiterhin willkommen.

Hann. Münden – Die Arbeiten am Haus Ziegelstraße 65 gehen gut voran. Etwa zehn Helfer seien seit Beginn der Bauwoche am Montag täglich auf der Baustelle, sagt Bernd Demandt, Vorstandsmitglied der Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt, der die Arbeiten auf der Baustelle koordiniert.

Unter ihnen ist auch Katrin Urbitsch, die frühere Leiterin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Hann. Münden.

Zehn Jahre hat sie das Amt geführt, bevor es sie 2019 zurück in ihre Berliner Heimat zog, wo sie jetzt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel leitet. Hann. Münden ist sie bis heute aber verbunden, auch weil sie Freunde in der Stadt hat, mit denen sie in der Region Kanufahrten oder auch Wandertouren unternimmt. Aber sie kommt auch, um auf den Baustellen der Bürgergenossenschaft mitzuarbeiten. Jetzt hat sie sich dafür extra einige Tage Urlaub genommen. Urbitsch ist seit der Gründung vor zehn Jahren Mitglied.

„Ich fand es toll, dass Menschen so viel Enthusiasmus zeigen, so etwas zu beginnen“, sagt sie heute zu ihren Motiven dort einzutreten. Begonnen, auf den Baustellen mitzuarbeiten, hat sie aber erst später.

Alles habe 2018 bei einem Tag der offenen Tür im Haus an der Radbrunnenstraße 16 begonnen, das zweite Projekt der Bürgergenossenschaft, das inzwischen abgeschlossen ist.

Erst wollte sie für die Helfer nur einen Kuchen backen, dann aber fragte sie Demandt, ob sie auch mitarbeiten könne. „Mich hat das ursprüngliche Handwerk beeindruckt“, sagt die 57-Jährige. Nach der Antwort, so könne sofort mitarbeiten, „war es um mich geschehen.“ Sie ging nur noch nach Hause, um sich umzuziehen. Seitdem sie sie regelmäßig dabei.

+ Spaß am Lehmputz: Katrin Urbitsch glättet mit einem Schwammbrett Unebenheiten. © Ekkehard Maass

Als wir sie im Haus an der Ziegelstraße antreffen, glättet sie gerade im zweiten Geschoss mit einem Schwammbrett den Lehmputz. Sie beseitigt kleine Unebenheiten. „Eine Arbeit, die mich entspannt, auch wenn ich nachher meine Muskeln spüre.“ Das Ganze habe etwas Meditatives. Zugleich genießt sie es, im Team etwas zu schaffen. Im Raum nebenan sind Stefan Schäfer und Jochen Eicke damit beschäftigt, die Platten für die Elektro-Deckenheizung zu verschrauben.

+ Arbeiten für die Deckenheizung: Helfer Stefan Schäfer und Jochen Eicke montieren die Platten. © Ekkehard Maass

Später wird die Decke dann mit Lehm verputzt. Die Heizung arbeitet mit Strahlungswärme. Im Erdgeschoss arbeiten Manfred Mehring-Lemper und Frank Schacht am Unterbau für den Holzfußboden, auch sie sind ehrenamtliche Helfer.

Bis Samstag ist die Bauwoche an dem kleinen dreigeschossigen Haus aus dem Jahr 1539 angesetzt. Auch jetzt noch können sich Interessierte melden, wenn sie mitarbeiten wollen. Jeder könne einfach auf der Baustelle vorbeischauen oder sich bei ihm unter 0173/851 35 37 melden, so Demandt. Baubeginn am Haus ist immer um 8.30 Uhr. Um 12.30 Uhr gibt es für alle Helfer ein kostenloses Mittagessen im Ladengeschäft der Bürgergenossenschaft an der Burgstraße, und gegen 17 Uhr ist dort eine Kaffeepause geplant. „Es ist für jeden etwas dabei, ob Holz-, Lehm- oder Trockenbauarbeiten. Jeder bringt das ein, was ihm leichtfällt und womit er helfen kann. Fachwissen ist erst mal nicht erforderlich, man lernt dazu“, heißt es im Helferaufruf der Bürgergenossenschaft. (Ekkehard Maass)