Arbeitslosenquote steigt im Raum Münden auf 5,1 Prozent

Altkreis Münden. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Altkreis Münden gegenüber dem Vormonat um 108 Personen gestiegen.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Altkreis Münden um 108 auf 1111 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Januar 5,0 Prozent vor einem Jahr belief sie sich auf 5,1 Prozent. Im Dezember vergangenen Jahres lag sie mit 1003 Frauen und Männer ohne Job bei 4,5 Prozent. Das teilte die Arbeitsagentur Göttingen für den Geschäftsstellenbezirk Hann. Münden mit, zudem die Stadt Hann. Münden, die Samtgemeinde Dransfeld und die Gemeinde Staufenberg gehören.

In gesamten Landkreis Göttingen waren im Januar 9853 Menschen ohne Arbeit, das sind 784 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5, 7 Prozent.

Der Anstieg im Januar, so die Arbeitsagentur sei nichts ungewöhnliches. „Kein Monat weist durchschnittlich einen so starken Anstieg auf wie der Januar, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen laufen traditionell zum Jahresende viele befristete Arbeitsverträge aus. Zum anderen fallen in den Januar auch viele Arbeitslosmeldungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in den Außenberufen arbeiten und witterungsbedingt nun pausieren müssen." ems