Arbeitsmarkt im Raum Hann. Münden: Geeignete Bewerber gesucht

Von: Jens Döll

Teilen

Der Arbeitsmarkt in der Region Hann. Münden und dem Raum Göttingen erholte sich im Mai 2023 nicht wirklich. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Der Arbeitsmarkt in der Region Hann. Münden erholt sich im Mai nicht. Zudem werden weiterhin geeignete Bewerber für viele offenen Stellen gesucht. Ein Blick richtet sich dabei auf ältere Arbeitnehmer.

Altkreis Münden – Im Raum Südniedersachsen gibt es auf dem Arbeitsmarkt in diesem Jahr keine Frühjahrsbelebung. Das teilte die Agentur für Arbeit mit Sitz in Göttingen in ihrem Bericht für den Monat Mai mit.

Landkreis Göttingen: Arbeitsmarkt erholt sich nicht im Mai 2023

Insgesamt waren im vergangenen Monat im Agenturbezirk Göttingen, der die Landkreise Göttingen und Northeim umfasst, 14 772 Menschen arbeitslos gemeldet, 124 weniger als im April (-0,8 Prozent). Damit blieb die Entwicklung hinter dem durchschnittlich üblichen saisonalen Minus zurück, heißt es von der Agentur. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fallen die Arbeitslosenzahlen weiterhin deutlich höher aus. Gegenüber Mai 2022 waren 2989 Menschen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen. Das entspricht einem Plus von 25,4 Prozent. Im Geschäftsstellenbezirk Hann. Münden, der die Stadt Münden, die Samtgemeinde Dransfeld und die Gemeinde Staufenberg umfasst, wurden im Mai 1105 Arbeitslose gezählt. Dabei, so geht aus dem Bericht hervor, habe sich die Arbeitslosigkeit von April auf Mai um zwölf Menschen verringert.

Arbeitsmarkt in Zahlen Die Arbeitslosenzahlen:

Deutschland: Mai 2023: 2,54 Millionen Arbeitslose, minus 42 000 gegenüber April 2023. Quote: 5,5 Prozent gegenüber 5,7 Prozent im April 2023 und gegenüber 4,9 Prozent im Mai 2022. Niedersachsen: Mai 2023: 245 629 Arbeitslose, minus 4542 gegenüber April 2023. Quoten: 5,6 Prozent, gegenüber 5,7 Prozent im April 2023 und gegenüber 4,9 Prozent im April 2022. Hessen: Mai 2023: 178 071 Arbeitslose, minus 1654 gegenüber April 2023. Quoten: 5,1 Prozent gegenüber 5,2 Prozent im April 2023 und gegenüber 4,4 Prozent im Mai 2022.

Im Vergleich zu Mai 2022 mehr Arbeitslose

Das waren allerdings 163 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai 5,0 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich noch auf 4,3 Prozent. Dabei meldeten sich 206 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 49 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 213 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+27). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1161 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 207 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 1084 Abmeldungen von Arbeitslosen (+140).

Klaudia Silbermann, Chefin der Agentur für Arbeit Göttingen, beurteilt die aktuellen Entwicklungen wie folgt: „Bei der Nachfrage nach Arbeitskräften und der Meldung von Stellenangeboten beobachten wir seit einigen Monaten eine gewisse Zurückhaltung der Betriebe. Das hängt insbesondere mit den wirtschaftlichen Risiken zusammen.“ Allerdings zeige der hohe Bestand an offenen Stellen auch, wie schwierig es für Unternehmen sei, geeignete Mitarbeiter zu gewinnen.

Landkreis Göttingen: Blick auf ältere Arbeitnehmer

Dabei stehen auch ältere, qualifizierte Arbeitnehmer im Fokus. Der Anteil älterer Arbeitsloser über 55 Jahre steige im Raum Göttingen. Im Mai waren 3285 Arbeitslose in der Region 55 Jahre und älter. Das entspricht einem Plus von 809 beziehungsweise 32,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.



Männer und Frauen über 55 stellen zudem knapp ein Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region und zeigen, dass sie erfahrene und verlässliche Mitarbeiter sind. Ältere Beschäftigte in Transformationsprozessen mitzunehmen, sie gegebenenfalls weiterzubilden und im Unternehmen zu halten, liegt letztlich im eigenen Interesse der Betriebe, insbesondere unter dem Aspekt des Fachkräftemangels.“

Klaudia Silbermann, Chefin der Agentur für Arbeit in Göttingen, appelliert an Arbeitgeber, erfahrenen Beschäftigten wie älteren Arbeitsuchenden gute Perspektiven zu bieten. In vielen Fällen könne die Agentur für Arbeit notwendige Qualifikationen fördern, um Betriebe zu unterstützen und neue Chancen zu eröffnen.



Bestand an offenen Arbeitsstellen in Hann. Münden gestiegen

Im Altkreis Münden sei im Mai der Bestand an Arbeitsstellen um vier Stellen auf 571 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 125 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Mai 69 neue Arbeitsstellen, sechs mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 409 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme um 48 Stellen.



Im ganzen Agenturbezirk, der sich über die Kreise Göttingen und Northeim erstreckt, wurden im Mai von Wirtschaft und Verwaltung insgesamt 951 neue Arbeitsangebote bei der Agentur für Arbeit gemeldet. Das waren 136 (12,5 Prozent) weniger als im April und 164 (14,7 Prozent) weniger als vor Jahresfrist. Gegenüber dem Vormonat April stieg allerdings der Bestand an offenen Stellen auf 6123. Das waren 77 (1,3 Prozent) mehr als im April und 276 (4,3 Prozent) weniger als im Mai 2022. (Jens Döll)

Quote im Kreis Göttingen bei 6,3 Prozent Im Kreis Göttingen lag die Arbeitslosenquote im Mai bei 6,3 Prozent und damit 1,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Insgesamt waren im Mai 10 779 Menschen arbeitslos gemeldet, 70 weniger als im April, aber 2361 (28 Prozent) mehr als im Mai 2022. Im Kreis Northeim waren im Mai 3993 Menschen arbeitslos, 54 weniger als im April, allerdings 628 (18,7 Prozent) mehr als im Mai 2022. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 5,7.