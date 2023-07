Arbeitsmarkt im Raum Hann. Münden: Es fehlen geeignete Bewerber

Von: Jens Döll

Es werden immer noch zahlreiche Bewerber im Altkreis Münden und auch im Landkreis Göttingen gesucht. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Die Agentur für Arbeit meldet mehr Arbeitslose im Juni als im Vormonat. Das sei ein „untypischer Anstieg“. Gleichzeitig warten viele Arbeitsstellen auf geeignete Bewerber.

Altkreis Münden – Der Juni endet im Agenturbezirk Göttingen der Agentur für Arbeit mit einem „untypischen leichten Anstieg“. Das teilte die Agentur in ihrem monatlichen Bericht mit, der am Freitag (30.06.2023) erschien.

Arbeitsmarkt im Juni: leichter Anstieg beobachtet

Der Bezirk Göttingen umfasst die beiden Landkreise Göttingen und Northeim und damit auch den Altkreis Münden. Im zurückliegenden Monat waren 14 863 Menschen arbeitslos gemeldet, 91 Arbeitslose (0,6 Prozent) mehr als im Vormonat. Deutlich stärker fällt der Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat aus, denn binnen Jahresfrist wuchs die Zahl der Arbeitslosen um 2404 (19,3 Prozent).

Die Arbeitslosigkeit ist im Altkreis Münden von Mai auf Juni um 25 Menschen auf 1130 Arbeitslose gestiegen. Das waren 158 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juni 5,1 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 4,4 Prozent.

Die Agentur für Arbeit macht im Bezirk Göttingen zwei Faktoren für den „untypischen Anstieg“ aus, die beide in erster Linie die Jobcenter beträfen: zum einen der Zugang geflüchteter Ukrainer in die Grundsicherung für Arbeitsuchende und in die Betreuung der Jobcenter. Zum anderen der Wegfall einer Sonderregelung für Arbeitsuchende über 58 Jahre in den Jobcentern. Letzteres sei ein Grund für den Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Gruppe der über 55-Jährigen gegenüber dem Vorjahresmonat um 734 (28,4 Prozent) auf 3323.

Weniger Stellen werden angeboten

Dazu komme, so die Agentur in Göttingen weiter, dass weniger Stellen von Arbeitgeberseite angeboten werden. Das sei zu Beginn der Sommerferien auch nicht ungewöhnlich, doch übersteige das Minus die Werte aus den vergangenen Jahren.

Der Blick auf das Minus der gemeldeten Stellen seit Jahresbeginn zeige, „dass der eine oder andere Betrieb die Personalplanung etwas zurückhaltender angeht“. Im Juni meldeten Wirtschaft und Verwaltung 845 neue Stellenangebote bei der Agentur für Arbeit, 106 (11,1 Prozent) weniger als im Mai und 179 (17,5 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging die Zahl der gemeldeten Stellen in den Monaten Januar bis Juni insgesamt um 1178 (17,3 Prozent) zurück.

Es fehlen geeignete Bewerber auf dem Arbeitsmarkt

Es wirken sich hier weiterhin Themen wie Inflation, Verlust von Absatzmärkten, Fachkräftemangel, Transformationsprozesse und Energiewende aus. Der aktuelle Bestand liege zwar mit 5935 offenen Arbeitsstellen noch auf einem sehr hohen Niveau, ist allerdings gegenüber Juni 2022 um 696 (10,5 Prozent) gesunken.

Trotz der sich verkomplizierenden Lage gilt, was die Agentur fast schon mantraartig berichtet: Die Besetzung der Stellen falle nicht leicht. „Denn der größere Teil der Arbeitslosen, nämlich 53 Prozent, verfügt nicht über eine abgeschlossene oder anerkannte Ausbildung“, berichtet Klaudia Silbermann, Chefin der Agentur für Arbeit in Göttingen. (Jens Döll)

Arbeitsmarkt in Zahlen Die Arbeitslosenzahlen:

Deutschland: Juni 2023: 2,55 Millionen Arbeitslose, plus 11 000 gegenüber Mai 2023. Quote: 5,5 Prozent unverändert gegenüber Mai 2023 und gegenüber 5,2 Prozent im Juni 2022. Niedersachsen: Juni 2023: 246 145 Arbeitslose, plus 516 gegenüber Mai 2023. Quoten: 5,6 Prozent, unverändert gegenüber Mai 2023 und gegenüber 5,1 Prozent im Juni 2022. Hessen: Juni 2023: 178 620 Arbeitslose, plus 549 gegenüber Mai 2023. Quoten: 5,1 Prozent, unverändert gegenüber Mai 2023 und gegenüber 4,6 Prozent im Juni 2022.