Archäologischer Fund in Hann. Münden: Hof vor dem Welfenschloss

Bei Bauarbeiten trat Pflaster aus der Zeit vor 1560 zutage

Archäologische Funde werden dokumentiert von Archäologin Sandra Busch-Hellwig und David Paul von der Firma Streichert und Wedekind, Göttingen. Unter dem Pflaster tauchte älteres Pflaster auf, wahrscheinlich aus der Zeit vor dem Brand 1560.

Archäologischer Fund in Hann. Münden: Der alte Schlossplatz in Hann. Münden war schon früher mit Steinen befestigt. Bei den Bauarbeiten am Amtsgericht trat altes Pflaster zutage.