Auf der Suche nach Lebensrettern: Stammzellen-Typisierung in der Mündener Rosen-Apotheke

Von: Eike Rustemeyer

Der Bürgermeister machte den Anfang: Tobias Dannenberg mit seinem Abstrich (von rechts) neben Rebecca Recknagel und Marina Hensel von der UMG-Spenderdatei. Jens Herbort und Andre Hansmann stellten die Räume der Rosen-Apotheke für die Aktion zur Verfügung. © Eike Rsutemeyer

Zwei Tage lang bestand in Hann. Münden die Möglichkeit, sich persönlich in der Spenderdatei der Universitätsmedizin Göttingen registrieren zu lassen – den Anfang machte der Bürgermeister.

Hann. Münden – Eines der ersten Stäbchen landete im Mund von Hann. Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg. Er kam am vergangenen Mittwoch zur Stammzellen-Typisierungsaktion in die Mündener Rosen-Apotheke.

Dort hatte ein Team der Knochenmark- und Stammzellspenderdatei der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) den ganzen Mittwoch und Donnerstag Abstriche entnommen. Ziel solcher Aktionen ist es, mögliche Stammzellenspender für an Leukämie erkrankte Menschen zu finden. Für einige Erkrankte kann ein geeigneter Spender die letzte Hoffnung auf Heilung sein.

Bei einer Typisierung wird entweder eine kleine Blutprobe entnommen – oder, wie bei der Aktion in der Rosenapotheke, selbstständig ein Wangenschleimhautabstrich mit einem Wattestäbchen vorgenommen.

„Es ist schnell und einfach: Zehn Mal gründlich auf jeder Seite kreisen“, sagte die Referentin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung Transfusionsmedizin, Rebecca Recknagel. Sie leitete zusammen mit ihrer Kollegin Marina Hensel die Abstrichentnahmen an.

Die Probe wird anschließend verschraubt und im Labor untersucht. Das Interesse gilt dabei den in der Probe enthaltenen HLA-Merkmalen, auch Gewebemerkmale genannt.

Die sind wichtig für das Immunsystem des Menschen und kommen in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen vor, erklärte Recknagel. Sind die Gebemerkmale übereinstimmend mit denen eines leukämiekranken Menschen, können Stammzellen gespendet werden. Das passiert laut Recknagel jedoch selten. „Wir suchen nach der Nadel im Heuhaufen“, sagte sie.

Die Spenderdatei des UMG führe jährlich 15 bis 20 Stammzelltransplantationen durch. Im Gegenzug erkrankten jährlich in Deutschland mindestens 10 000 Menschen an Leukämie, von denen jedoch nicht jeder auf eine Stammzellenspende angewiesen sei. Damit eine Spende in Frage komme, müssten „Zehn von zehn Gewebemerkmalen übereinstimmen“, erklärte Marina Hensel.

Dann würden der potenzielle Spender und der Empfänger informiert. In 80 Prozent der Fälle wird der Spender, wenn er zustimmt, an eine Maschine angeschlossen, die Stammzellen aus dem Blut filtert. Diejenigen, die so tatsächlich ein Leben retten konnten „erzählen häufig noch viele Jahre später von ihrer ganz besonderen Erfahrung“, berichtete Recknagel.

Auch wenn viele registrierte Menschen höchstwahrscheinlich nie als Spender in Frage kommen werden, „zählt jeder Einzelne“, sagte Recknagel. Denn jede Registrierung erhöhe die Chancen, Lebensretter für jemanden zu werden. Die Frauen von der UMG bedankten sich beim Team der Rosen-Apotheke für das zur Verfügungstellen ihrer Räume. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, meinte Recknagel.

„Für uns war das gar keine Frage“, sagte Andre Hansmann von der Rosen-Apotheke. „Es ist schließlich für den guten Zweck“, ergänzte er.