Aventsbräuche in Hann. Münden: Zwischen Glühwein und Geschruppe

Die verirrte Nonne auf einer gut 100 Jahre alten Postkarte (Ausschnitt): Karten zum Katharinenläuten und Schruppen waren lange Zeit gang und gäbe in Münden.

Hann. Münden. Im Advent werden neue Bräuche gepflegt und mancher erinnert sich an Altes: So freuen sich die einen auf Glühwein und Weihnachtsmarkt, den anderen fällt beim Katharinenläuten das „Schruppen“ ein.

In Münden hat am Freitag wieder der Weihnachtsmarkt eröffnet, der sich Ende der 1960er bis Anfang der 1970er-Jahre auf dem Kirchplatz etablierte. Neben Imbissständen, Glühweinbuden, Kinderkarussells und Süßwarenhändlern gab es auch Autoscooter, Händler und zeitweilig sogar eine Kindereisenbahn. Ende der 1970er-Jahre kam es aber zunehmend zu Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem regulären Wochenmarkt, da sich dessen Beschicker den Platz in der Weihnachtszeit mit den Schaustellern des Weihnachtsmarktes teilen mussten. Daraufhin verlegte die Mündener Werbegemeinschaft, die ab 1978 für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes zuständig war, diesen auf den Rathausplatz. Dort waren neben Schaustellern auch hiesige Einzelhändler mit ihren Ständen und Buden anzutreffen. Dies sollte jedoch nicht die endgültige Lösung sein. Die beiden Märkte tauschten schließlich die Plätze, sodass der Rathausplatz, heute: Doktor-Eisenbart-Platz, immer noch (oder eher: wieder) als Marktplatz fungiert und der Mündener Weihnachtsmarkt auch dieses Jahr wieder auf dem Kirchplatz zu finden ist.

Eine deutlich ältere Tradition ist das Katharinenläuten, dass die gesamte Vorweihnachtszeit hindurch jeden Abend an die Stifterin der Glocke erinnern sollte. Einer Legende zufolge verirrte sich eine junge Nonne, die sich im Reinhardwald befand, um einen Kranken zu pflegen, im Dunkeln auf ihrem Heimweg im Wald. Gerettet wurde sie durch die Glocke der St. Blasius Kirche, der sie als Dank ein neues Exemplar spendierte und die zu Ehren jener Nonne ihren Namen erhielt. Ab dem Namenstag der heiligen Katharina, dem 25. November, die gesamte Adventszeit hindurch, erklingt seither das Katharinenläuten, angelehnt an die neun rettenden Schläge der Legende, jeden Abend um 21 Uhr. Wenngleich der Entstehungszeitraum des Katharinenläutens nicht nachvollziehbar ist, ist es doch bereits in den Akten des 18. Jahrhunderts erwähnt.

Später wurde das Läuten zum Startsignal für das „Schruppen“: Pünktlich zum Katharinenläuten fand man sich zusammen und schwärzte die Gesichter beispielsweise unliebsamer Nachbarn oder Bekannter mit Fett und Ruß, sodass der buchstäblich Angeschmierte nur durch hartes Abschrubben (daher auch der Name) von der schwarzen Substanz befreit werden konnte.

Das „Schruppen“ erhielt im 19. Jahrhundert einen politischen Aspekt: Zu Zeiten, als die Sozialdemokratie als gemeingefährlich galt und jedwede Agitation in diese Richtung verboten wurde, nutzte man diesen Brauch auch, um politischen Motiven Ausdruck zu verleihen. Eines der bekanntesten „Opfer“ des politischen Schruppens wurde der Drogist Reinhardt, der 1895 ein antisozialdemokratisches Gedicht in den Mündenschen Nachrichten veröffentlichen ließ, wodurch er sich eine Schruppe-Androhung zuzog. Ob er tatsächlich angeschmiert wurde, ist nicht überliefert.