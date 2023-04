Bald mehr Plätze für Camper in Hann. Münden?

Camping

+ © Ekkehard Maass Immer gut besucht: Der Wohnmobilstellplatz auf dem Tanzwerder am Weserstein wird gerne von Campern angefahren. © Ekkehard Maass

Die Touristiker von Hann. Münden Marketing überlegen, das Angebot für Wohnmobilisten in der Stadt zu erweitern.

Hann. Münden – Auf dem Tanzwerder in Hann. Münden stehen eigentlich immer einige Wohnmobile. Der Lage am Weserstein ist beliebt und die 30 Plätze, die es dort für die Camper gibt, sind im Sommer oft voll belegt und das nicht nur an den Wochenenden. Der Tanzwerder ist einer von zwei öffentlichen Stellplätzen, die die Stadt Hann. Münden anbietet und wo die Camper auch über Nacht stehen dürfen.

Einen weiteren für zehn Wohnmobile gibt es am Freibad, rund 20 Gehminuten von der Altstadt entfernt. Die Touristiker der Stadt überlegen derzeit, wie sie dieses Angebot erweitern können. Eine Investition in diesem Bereich hat Breitenwirkung. Mehr Wohnmobilisten in der Stadt bedeutet auch mehr Umsatz in den Restaurants und Geschäften. Rund 46 Euro gaben die Camper 2019 im Schnitt pro Tag in Hann. Münden aus.

Das geht aus einer Studie hervor, die das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr 2021 für die Hann. Münden Marketing GmbH (HMM) erstellt hat.

Besonders an den Wochenenden seien zahlreiche Wohnmobilisten in der Stadt unterwegs und der Tanzwerder ziemlich voll, sagt Matthias Biroth, Tourismusmanager bei der HMM. Beim neuen Parkraum- und Bewirtschaftungskonzept der Stadt werde es deshalb auch darum gehen, neue Flächen für Wohnmobile „zu identifizieren“, so Biroth.

Dazu gehöre auch die Überlegung, den städtischen Parkplatz am Werraweg wieder als nächtlichen Stellplatz für Wohnmobile zu öffnen, eventuell auch mit einer Station, an der die Camper ihr Abwasser entsorgen und Wasser tanken können. Dieses Angebot gibt es bereits auf dem kostenpflichtigen Tanzwerder.

7,20 Euro kostet dort das Ticket pro Tag, und für jeweils einen weiteren Euro können die Camper zudem die Station nutzen sowie für acht Stunden Strom erhalten. Außerdem steht eine öffentliche Toilette zur Verfügung.

+ Gäste aus Bayern: Rudi und Roswitha Priflinger aus dem Altmühltal wollten von Hann. Münden aus zu Radtouren an Weser und Werra aufbrechen. © Maass, Ekkehard

Die Wohnmobilisten fahren den Tanzwerder zudem auch deshalb gerne an, weil die Flussinsel idyllisch am berühmten Zusammenfluss von Fulda und Werra zur Weser liegt und die Altstadt nur wenige Minuten entfernt ist. Zudem gibt es dort zwei Restaurants und auch der schwimmende Biergarten der MS Weserstein lockt mit seinem gastronomischen Angebot.

„Super“, findet Rudi Priflinger aus dem Altmühltal in Bayern die Lage und das Angebot. Der 62-Jährige ist am Dienstagmittag angekommen und wollte mit seiner Frau Roswitha an Werra und Weser radeln.

Berichte über die Weser haben ihn auf Hann. Münden aufmerksam gemacht. Und dort, wo die Weser beginnt, wollen auch die Priflingers ihre erste Wesertour starten. Beide lieben den Norden. Sie waren auch schon in Hamburg und an der Ostsee. „Wenn die Bayern nach Norden ziehen ... “, lacht Roswitha Priflinger. In Hann. Münden sind beide zum ersten Mal und gespannt auf die Stadt. Zwei Tage wollten sie bleiben, vielleicht aber auch länger, „wenn es uns gefällt.“

Das Wohnmobil der Priflingers ist eines von etwa zwanzig, die an diesem kühle-nassen Tag am Weserstein stehen. Und während wir uns unterhalten, biegen zwei weitere auf den Platz ein. Ein Blick auf die Kennzeichen auf dem Platz zeigt, dass die Gäste auch von weiter her und dem Ausland kommen. Am Dienstag stand sogar ein Wagen aus Schweden auf dem Platz.