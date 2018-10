Bauern bereiten sich auf Schweinepest vor

Altkreis Münden. Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Belgien Mitte September bereiten sich die Landwirte auch in der Region auf einen eventuellen Ausbruch vor. Einig sind sich alle, dass die Tierseuche kommen wird, die Frage ist nur: Wann?

„Das ist schwer einzuschätzen, wann sie hier ist. Das kann morgen sein, im nächsten Jahr oder noch später“, sagt Landwirt Hartmut Meyer aus Barlissen. Er ist einer der wenigen verbliebenen Schweinemäster in der Region, die Zucht und Mast von Schweinen hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten im nordwestlichen und nordöstlichen Niedersachsen konzentriert. Den Schwerpunkt von Meyers Betrieb bildet der Ackerbau, die Schweinemast an zwei Standorten in Barlissen und Lutterberg macht bei ihm etwa 30 Prozent aus.

Der plötzliche Ausbruch in Belgien – zuvor grassierte die Seuche nur in Osteuropa und rafft dort derzeit Wild- und Hausschweinbestände dahin - bezeuge, wie schnell es gehen könne. Ob die Übertragung nach Belgien über Menschen, Lebensmittel oder Transporte ausgelöst wurde, ist bislang unklar. Meyers Schweine werden regional im Schlachthof in Heiligenstadt geschlachtet und vor allem an Fleischer und Feinkosthändler vermarktet, mit denen Lieferverträge bestünden. Für den Fall eines ASP-Ausbruchs hat Meyer bereits vor zweieinhalb Jahren eine Versicherung abgeschlossen. Denn die sogenannte Tierseuchenkasse, für die eine Pflichtmitgliedschaft besteht, bezahlt im Falle des Seuchenausbruchs zwar anteilig eine Entschädigung fürs Tier sowie Kosten für Tötung und Entsorgung, nicht aber für die dauerhaften Ertragsausfälle.

Achim Hübner, Kreisgeschäftsführer des Göttinger Landvolkes, betont, dass die ASP für Menschen ungefährlich und nicht ansteckend sei. Er appelliert an die Jäger, Wildschweine weiter intensiv zu bejagen, um lokale Übertragungen zu minimieren.

Hintergrund

Wichtige Regeln einhalten

Auch das Göttinger Landvolk schätzt die Bedrohung der regionalen Schweinehalter als „sehr ernst“ ein, erklärt der Kreisgeschäftsführer Achim Hübner. „Das wird an die Substanz vieler Betriebe gehen“, prognostiziert er. Ob Hobbymäster oder Vollerwerbsbetrieb - alle, die Umgang mit Schweinen hätten, sollten sich an wichtige Regeln halten:

Nur konsequentes Hygienemanagement bedeute eine maximale Sicherheit für die Hausschweinebestände.

Viruseinschleppungen müssten verhindert werden. So empfiehlt sich ein Ein- und Ausduschen vor und nach einem Stallbesuch verbunden mit einem Kleidungwechsel.

Kontakte mit Risikopersonen sollten verhindert werden und Übertragungsrisiken durch Futtermittel und Einstreu vermieden werden.