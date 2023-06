Photovoltaik-Kraftwerk in Hedemünden Betrieb

Von: Thomas Schlenz

Freuen sich über die neue PV-Anlage: Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg, VHM-Geschäftsführer Jens Steinhoff, Ortsbürgermeister Kurt Koppetsch. © Thomas Schlenz

Die neue PV-Anlage in Hedemünden (Hann. Münden) ist einsatzbereit. Die Anlage lieferte bereits über eine Gigawattstunde Strom

Hann. Münden – Das Photovoltaik-Kraftwerk in Hedemünden (Hann. Münden) ist am vergangenen Freitag (16.06.2023) offiziell in Betrieb genommen worden. Strom ins Netz speist die Anlage jedoch laut Versorgungsbetrieben Hann. Münden (VHM) bereits seit Anfang April ein. Beim offiziellen Inbetriebnahme-Termin verdeutlichte VHM-Geschäftsführer anhand einer Grafik, dass auch dank des neuen Kraftwerks am 30.04.2023 Hann. Münden erstmals mehr Strom ins Netz zurück eingespeist habe, als daraus bezogen. „Wir waren erstmals energieautark“, so Steinhoff.

Hann. Münden: PV-Anlage in Hedemünden bereit

In den knapp zehn Wochen seit Inbetriebnahme habe die Anlage bereits 1,18 Gigawattstunden Strom eingespeist, das sei bereits ein Drittel der erwarteten Jahresmenge an produziertem Strom. Steinhoff verwies auf die hohe Anzahl an 10 000 Modulen und deren speziellen Aufbau, durch den noch mehr Energie gewonnen werden könne.

Ein Großteil der Baustelle sei zum Jahreswechsel fertiggestellt gewesen. „Aber das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war zu nass, die Arbeiten wären im Schlamm versackt“, so Steinhoff. Trotz Inbetriebnahme sei noch nicht alles fertig. So müssten noch Oberflächen des Bodens wiederhergestellt und der Begleitstreifen angelegt werden. Das Projekt einer großen Photovoltaik-Anlage in Hedemünden sei bereits vor vier Jahren mit ersten Planungen gestartet worden.

Photovoltaik in Hedemünden: Sichtbares Zeichen des Aufbruchs

„Ich danke dem Rat, den Ausschüssen und allen Beteiligten, die an das Projekt geglaubt haben und es so erst möglich gemacht haben“, betonte Steinhoff. Die Anlage sei sichtbares Zeichen für einen Aufbruch, hin zu mehr erneuerbaren Energien im Zuge der Energiewende. Insgesamt seien etwa drei Millionen Euro investiert worden. Das sei erst der Anfang für weitere Projekte, sei es im Bereich Photovoltaik, sei es bei der Windkraft. Ortsbürgermeister Kurt Koppetsch (SPD) äußerte sich zufrieden darüber, dass Ortsrat und Stadtrat bei dem Projekt „an einem Strang gezogen“ hätten.

„Es ist schön, zu sagen, wenn die Sonne scheint, lacht das Herz“, sagte Koppetsch mit Blick auf die Stromerzeugung aus Sonnenenergie. „Die Energiewende schreitet voran und wir sind froh, das gemeinsam mit den Versorgungsbetrieben umzusetzen“, sagte Hann. Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg.