Baustart für die Bremer Schlagd in Hann. Münden

Von: Ekkehard Maass

Die Bremer Schlagd: Ab kommenden Montag wird die Straße saniert und zur Promenade mit Bänken und Bäumen umgestaltet. © Ekkehard Maass

Mit der Sanierung der Bremer Schlagd wird die Neugestaltung der Mündener Flusspromenade ab Montag, 11. September, fortgesetzt.

Altkreis Münden – Die Sanierung der Bremer Schlagd in der Mündener Altstadt beginnt am kommenden Montag und soll voraussichtlich Ende Februar abgeschlossen sein. Wie die Stadt Hann. Münden am Montag weiter mitteilte, muss die Straße dafür voll gesperrt werden. Aus diesem Grund fallen die Parkplätze dort für die Zeit der Sanierung weg. Am Montag hat die Stadt bereits entsprechende Hinweisschilder aufgestellt.

Die Anwohner seien bereits im Vorfeld schriftlich informiert worden, teilte die Stadt weiter mit. Mit den Arbeiten beauftragt sei das Hann. Mündener Bauunternehmen F. W. Kirchner.

Mit der Sanierung der Bremer Schlagd wird die Neugestaltung der Mündener Flusspromenade fortgesetzt. In den Vorjahren wurden bereits der Dielengraben, die Wanfrieder und die Kasseler Schlagd saniert und mit Bänken und Bäumen als Erholungsraum und Flaniermeile gestaltet. An der Wanfrieder Schlagd steht auch eine Bühne zur Verfügung.

Nach früheren Angaben der Stadt werde mit der Straße auch der darunterliegende Abwasserkanal und die Mauer der Bremer Schlagd saniert. Geplant sei, bis zum Fuß der Mauer Gabionen-Körbe einzusetzen, um sie zu stabilisieren. Weiter sind Elektroarbeiten für die Straßenbeleuchtung und die Installation von Stromanschlüssen geplant, die für Veranstaltungen genutzt werden können. Statt einer Asphaltdecke soll die Straße ein Kopfsteinpflaster erhalten.

Zu den Kosten hieß es vonseiten der Stadt, dass sie auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt werden. Bund und Land unterstützten das Projekt im Zuge der Städtebauförderung und übernähmen jeweils mindestens ein Drittel der Kosten. Nicht förderfähig seien die Kanalarbeiten sowie die Installation der Stromanschlüsse für die Veranstaltungstechnik. Nicht vollends kalkulierbar sei, wie sich die archäologische Untersuchung, die mit der Sanierung einhergehe, auf die Arbeiten auswirke. (Ekkehard Maass)