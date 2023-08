Belebung für den Packhof: Veranstaltungen vom 17. bis 20 August

Von: Thomas Schlenz

Soll wieder mehr genutzt werden: der Packhof in Hann. Münden. © Jenny Breiding

Ein kleines Kollektiv aus Kassel und aus Hann. Münden möchte den Historischen Packhof in Hann. Münden wiederbeleben. Unter dem Titel „Packhof an der Werra – Pop Up23“ laden die Ideengeber vom 17. bis zum 20. August ein, um über die Zukunft des Gebäudes ins Gespräch zu kommen.

Hann. Münden – Die Besucher erwartet ein vielfältiges Kulturprogramm. Zu sehen sein wird außerdem eine Kunstausstellung mit den Stichworten Fluss, Wellen, Surfen, Live-Musik und neue Informationen rund um das Projekt der „Werra Welle“, der geplanten stehenden Welle für Surfer auf der Werra.

In diesem Zusammenhang soll auch der Film „Keep Surfing“ über die Entwicklung der Eisbachwelle in München gezeigt werden. Man wolle Ideen sammeln, was man aus dem Packhof machen könne und das Gebäude in einer bislang unbekannten Art und Weise neu in Szene setzen, so die Organisatoren.

Interessenten für die Umsetzung werden gesucht

Ziel sei ein lockerer Ideenaustausch in einer entspannten Atmosphäre. Letztlich sollen mögliche Interessenten für die Umsetzung eines neuen Konzepts gefunden werden. Geöffnet sein wird der Packhof Donnerstag, 17. August, und Freitag, 18. August, zwischen 16 und 22 Uhr, Samstag, 19. August, von 14 bis 24 Uhr sowie am Sonntag, 20. August, zwischen 14 und 20 Uhr.

Der Craftbeer-Stand des Kasseler Unternehmens „Steckenpferd“ sowie ein Cocktailstand der „King Schulz Bar“ am Samstag und eine Kaffeebar bieten den Gästen Speise und Getränke. (Thomas Schlenz)