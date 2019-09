Bereit für den Altstadtlauf in Hann. Münden

Für den 32. Altstadtlauf suchen die Organisatoren noch Helfer. Er findet am 14. September statt.

Hann. Münden - Der Mündener Altstadtlauf feiert am Samstag, 14. September, seine 32. Auflage.

Die Anmeldung ist noch möglich und die Organisatoren um die Turngemeinde 1860 Münden suchen noch Helfer für das Sportereignis. Angeboten werden beim Altstadtlauf Läufe mit verschiedenen Streckenlängen für unterschiedliche Altersklassen:

Bambini-Lauf für unter sechsjährige Mädchen (Jahrgang 2014 und jünger), 500 Meter Minirunde, Start 14 Uhr

Bambini-Lauf für unter sechsjährige Jungen (Jahrgang 2014 und jünger), 500 Meter Minirunde, Start 14.05 Uhr

Bambini-Lauf für unter achtjährige Mädchen (Jahrgang 2012 und 2013), 500 Meter Mini-Runde, Start 14.10 Uhr

Bambini-Lauf für unter achtjährige Jungen (Jahrgang 2012 und 2013), Start 14.15 Uhr

Kinderlauf für Mädchen unter zehn Jahren (Jahrgang 2010 und 2011), 1000 Meter, Start 14.20 Uhr

Kinderlauf für Jungen unter zehn Jahren (Jahrgang 2010 und 2011), 1000 Meter, Start 14.25 Uhr

Kinderlauf für Mädchen unter zwölf Jahren, Jahrgang 2008 und 2009, 1000 Meter, Start 14.30 Uhr

Kinderlauf für Jungen unter zwölf Jahren (Jahrgang 2008 und 2009), 1000 Meter, Start 14.35 Uhr

Zehn-Kilometer-Hauptlauf, Jahrgang 2005 und älter, zehn Kilometer (sechs große Runden), Start 15 Uhr

Fünf-Kilometer-Lauf mit Stapellauf, Jahrgang 2009 und älter, fünf Kilometer (drei große Runden), Start 16.30 Uhr.

Mündener Altstadtlauf: Organisationsteam sucht noch Helfer

Das Organisationsteam sucht noch Helfer, die beim Ablauf der Veranstaltung, unter anderem als Streckenposten, unterstützen. Interessierte können sich direkt an die TG Münden (info@tg1860.de) wenden. Alle Läufe entsprechen laut Organisatoren den Regeln des Deutschen Leichtathletik-Verbands. Die 5-km- und die 10-km-Strecke sind DLV-vermessen, diese Läufe sind bestenlistenfähig.

Die Wertung für den Süd-Niedersachsen-Cup erfolgt bei den Läufen über 5 und 10 Kilometer (www.suedniedersachsen-cup.de). Einen Sonderpreis gibt es für die größte Mannschaft einer Schule sowie eines Kindergartens. Zur Mannschaft gehören die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sämtlicher Bambini- und Schülerläufe über 500 und 1000 Meter.

Die Mannschaftswertung für die Strecke dreimal zehn Kilometer setzt voraus, dass die Mannschaft aus drei Läufern, darunter mindestens eine Frau, besteht. Die drei zeitschnellsten Mannschaften gewinnen. Bei der Mannschaftswertung Stapellauf müssen sich mindestens vier Läufer unter einem Mannschaftsnamen anmelden – egal ob Firma, Verein, Schule, Freizeitgruppe, Familie oder Ähnliches. Die vier Schnellsten werden für die Mannschaft gewertet, für jedes weitere Mannschaftsmitglied, das ins Ziel kommt, wird von der Summe eine Bonusminute abgezogen.

Beispiel: 10 Läufer treten für „Running A-Team“ an. Die vier Besten laufen jeweils 20 min. = 80 min., davon werden für die anderen sechs Läufer insgesamt 6 Bonusminuten abgezogen. Das Ergebnis für die Mannschaft „Running A-Team“ ist 74 min.

Anmeldeschluss für den Altstadtlauf ist am 12. September

Der Meldeschluss für den Altstadtlauf ist am Donnerstag, 12. September, um 23.59 Uhr. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die Startplätze begrenzt sind. Startnummern sollen am Wettkampftag ab 12 Uhr an der Meldestelle, TG-Heim, Lange Straße 41 (Fußgängerzone) abgeholt werden. Nachmeldungen sind am Wettkampftag bis zu einer Stunde vor dem jeweiligen Start möglich, solange Startplätze vorhanden sind.

Die Teilnahme kostet für alle Schülerläufe drei Euro (Nachmeldegebühr ein Euro). Das Startgeld für den 5-Kilometer-Lauf kostet sechs Euro, die für den 10-Kilometer-Lauf acht Euro (Nachmeldegebühr in beiden Fällen zwei Euro).

Mehr Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet unter tg1860.de