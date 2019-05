Betrunkene 24-Jährige rutscht an der B496 mit Auto Hang hinunter

Eine Frau aus Kassel hat auf der Bundesstraße 496 bei Hann. Münden betrunken die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist anschließend von der Straße abgekommen.

Die Autofahrerin aus Kassel war in der Nacht von Samstag auf Sonntag unter Einfluss von Alkohol auf der Bundesstraße 496 mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und etwa 50 Meter den dortigen Hang hinunter gerutscht. Sie hatte bei dem Unfall noch Glück und blieb unverletzt. Die Frau war auf dem Weg von Hann. Münden in Richtung Lutterberg gewesen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 1.30 Uhr. Die Streifenbeamten stellten bei der Frau einen Atemalkoholwert von 1,0 Promille fest. Der 24-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein entzogen.

Am Fahrzeug, so die Polizei, sei ein Schaden von rund 1300 Euro entstanden.

Rubriklistenbild: © Rolf Vennenbernd/dpa