Betrunkener randalierte in der Mündener Innenstadt

Polizeieinsatz in der Mündener Innenstadt am Sonntagmorgen.

Polizeieinsatz mit drei Streifenwagen am Sonntag gegen 6 Uhr in der Mündener Innenstadt.

Ein 33-jähriger Mann aus Hann. Münden randalierte am frühen Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss in der Markt- und in der Burgstraße der Mündener Altstadt.

Nach Angaben der Polizei hatte er dabei die Schaufensterscheibe eines Haushaltswarengeschäfts an der Marktstraße eingeschlagen und in der Burgstraße zwei Pkw beschädigt.

Bei einem Wagen trat er in die Tür, bei einem anderen stach er in einen Reifen. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 1500 Euro aus. Nach der Entnahme einer Blutprobe setzte sie den 33-Jährigen wieder auf freien Fuß. Er muss nun mit einer Anklage wegen Sachbeschädigung rechnen.

Die Polizei war mit sieben Einsatzkräften und drei Streifenwagen bis gegen 8 Uhr im Einsatz.