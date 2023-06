Betten Schnell in Hann. Münden schließt Ende des Jahres

Einzelhandel

+ © Kira Müller Maximilian und Sabrina Ullrich schließen ihren Laden nach sechs Jahren. © Kira Müller

Ende nach sechs Jahren: Die Inhaber Maximilian und Sabrina Ullrich schließen Betten Schnell – das Wäschefachgeschäft an der Langen Straße in Hann. Münden.

Hann. Münden – Sechs Jahre lang waren Sabrina und Maximilian Ullrich die Inhaber von Betten Schnell. Doch jetzt ist Schluss – sie werden den Laden an der Langen Straße Ende des Jahres schließen. „Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Sabrina Ullrich. Anfang Juni hatten beide ihre Entscheidung öffentlich gemacht.

„Wir haben den Laden vor sechs Jahren von meiner Schwiegermutter übernommen“, erklärt Sabrina Ullrich. Den Laden selbst gebe es schon seit über 125 Jahren, natürlich mit „immer wechselnden Sortimenten“, sagt Ullrich.

Wasserschaden traf 2021 die Räume von Betten Schnell in Hann. Münden

Es sei schade, das Wäschefachgeschäft nun zu schließen, aber „das hat alles viel Kraft gekostet“, sagt Maximilian Ullrich und bezieht sich dabei auch auf den Wasserschaden, der 2021 die Räume des Ladens traf.

„Der komplette hintere Teil des Geschäftes stand unter Wasser, 1500 Warenteile trieften vor Nässe“, erinnerte sich Sabrina Ullrich nach einem Jahr Trocknungs- und Renovierungsarbeiten (wir berichteten).

Abverkauf im Mündener Geschäft beginnt - Gutscheine sollen eingelöst werden

Vor allem, betonen Ullrichs, habe es aber persönliche Gründe, weshalb sie den Laden schließen wollen. Doch auch die steigenden Kosten und die Konkurrenz zum Internet und zu Discountern habe ihre Entscheidung bestärkt. „Besonders die Älteren wissen die Qualität noch zu schätzen. Viele lassen sich aber beraten und kaufen dann die Nacht- und Unterwäsche im Internet, weil es dort ein paar Euro günstiger ist“, sagt Sabrina Ullrich.

Besonders für die Stammkunden tut es ihnen leid, das Geschäft zu schließen: „Wir hatten über die Jahre sehr netten Kundenkontakt“, sagen sie. Als voraussichtlich letzten Tag haben beide den 23. Dezember angedacht. Der Abverkauf der Sommerware hat schon begonnen. „Wir können unsere Kunden aber bis Ende des Jahres auch noch mit Herbst- und Winterware ausstatten“, sagen die Inhaber. Die Gutscheine sollten rechtzeitig eingelöst werden, bitten Ullrichs.

„Viele Kunden legen großen Wert auf Beratung“, sagt die gelernte Friseurin. „Ich habe viele Erfahrungen gesammelt und mir Wissen angeeignet.“ „Und das sehr erfolgreich“, ergänzt Maximilian Ullrich. Ihre Kundschaft komme nicht nur aus Hann. Münden, sondern auch aus Kassel und Göttingen.

Sollte jemand Interesse an den Räumen an der Langen Straße 36 haben, könne er sich gerne im Geschäft melden, so Ullrichs. (Kira Müller)

Viele Läden schließen in der Hann. Mündener Innenstadt, einige öffnen neu ihre Türen. Im vergangenen Jahr waren Pop-Up-Stores in drei Räume in der Innenstadt eingezogen - viele der Mieter sind geblieben.