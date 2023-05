E-Bike-Boom hält an: Händler in Münden verzeichnen hohe Nachfrage

Elektrofahrräder

In Hann. Münden ist das E-Bike weiter sehr gefragt, auch bei jüngeren Menschen.

Hann. Münden – Mit dem Frühling beginnt für viele, die ein Rad besitzen, die Fahrradsaison. Auch Hann. Mündens Radwege sind zu dieser Jahreszeit hochfrequentiert. Immer häufiger zu sehen: elektrisch betriebene Fahrräder, sogenannte E-Bikes. Die modernen Geräte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, obwohl im vergangenen Jahr große Knappheit auf dem Fahrradmarkt herrschte.

Laut Verband des deutschen Zweiradhandels war das Jahr 2022 für den Fahrradfachhandel ein Jahr der Extreme. So sei das Jahr geprägt worden durch anhaltende Lieferengpässe und damit verbunden knappe Ware. Insbesondere bei herkömmlichen Fahrrädern ohne elektrische Unterstützung und Ersatzteilen habe eine relativ große Warenknappheit geherrscht.

Bei den E-Bikes seien vor allem die sportlichen Sortimente, wie E-Mountainbikes schwer verfügbar gewesen. Das bestätigt auch Katrin Fischer von Schelp & Fischer an der Veckerhäger Straße. An E-Bikes und Bauteile zu kommen sei „im letzten Jahr extrem schwierig“ gewesen, sagt sie. Das Problem mit der Verfügbarkeit habe sich „mittlerweile relativiert“, berichtet Fischer.

Die Nachfrage nach E-Bikes sei darüber hinaus weiterhin hoch. Am beliebtesten seien vor allem die Allrounder-Modelle mit breiten Reifen. Die dickere Bereifung gewährleiste sicheres Fahren auf Untergründen wie Schotter. Für ein solides E-Bike halte Fischer es für angemessen, zwischen 3500 und 4000 Euro auszugeben.

Ein ähnliches Budget empfehlen auch Heiko Neukirch und Frank Sauer von Franks Radhaus an der Burgstraße. „Für 3000 bis 3500 Euro bekommt man etwas Vernünftiges“, sagt Sauer, der in seinem Laden mittlerweile zu 90 Prozent nur noch E-Bikes verkaufe. Bis vor Kurzem hätten sich in Sauers Laden die Auswirkungen der Lieferengpässe bemerkbar gemacht, mittlerweile sei der Laden aber wieder breit aufgestellt, sagt Heiko Neukirch.

Modelle, die ein bequemes Auf- und Absteigen ermöglichen, seien sehr gefragt, ebenso wie breitbereifte Räder. Neukirch sagt zudem, dass nicht nur ältere Menschen Interesse an E-Bikes hätten, sondern auch junge Leute.