Blutspur in Hann. Münden sorgt für Spekulationen und Gerüchte

Hann. Münden. In Hann. Münden und den Ortsteilen macht derzeit eine üble Geschichte die Runde: In der Mündener Innenstadt sei ein Mann erstochen worden.

Warum wird darüber nicht berichtet? Diese Frage wurde auch unserer Redaktion gestellt.

Die Mündener Polizei antwortet: „Es liegt keine Straftat vor.“ Ein 22-Jähriger sei Donnerstagmorgen betrunken durch die Stadt gezogen. An der Burgstraße habe er sich an einer Fensterscheibe die Hand aufgerissen. Er torkelte weiter und hinterließ eine Blutspur.

Passanten halfen ihm, holten die Polizei. Der Mann musste ins Krankenhaus und an der Hand operiert werden. „Der Mann“, so ein Polizist, „hatte einen totalen Filmriss, er erinnert sich an den Vorfall nicht mehr“.

