Bonaforth feierte 700 Jahre mit Festakt

Dichtete zum Jubiläum: Die Bonaforther Liedertafel gratulierte ihrem Dorf in historischen Kostümen mit einem besonderen Geburtstagsständchen.

Bonaforth. Mit einem Festakt und zahlreichen Gratulanten feierte Bonaforth sein Jubiläum.

„Wir ham erfahr’n, dass man vor 700 Jahr’n, den kleinen Ort erfand und ihn Bollenforde nannt, für uns heute Bonaforth, ein ganz zauberhafter Ort. Die Bonaforther Liedertafel mit Chorleiter Lars Bücker sang ihrem Dorf am Samstag ein ganz besonderes Lied zum 700. Geburtstag.

Den Text umgedichtet und auf Bonaforth zugeschnitten und in historischen Gewändern gekleidet, gratulierte der Chor so liebevoll dem Mündener Ortsteil. Bürgermeister Roland Sittig begrüßte die Gäste zur großen Festveranstaltung im Zelt vor dem Dorfgemeinschaftshaus, vor allem Bonaforther aber auch Gäste aus anderen Ortsteilen, befreundete Ortsbürgermeister und Hann. Mündens Bürgermeister Harald Wegener.

Ein Festausschuss war eigens für das Jubiläumsjahr gegründet worden, der sich für den besonderen Geburtstag des Ortes einiges hatte einfallen lassen. Sittig warf in seiner Rede einen Blick zurück, auf bereits vergangene Veranstaltungen: Los ging das Jubiläumsjahr für die Bonaforther mit einer großen Silvesterparty, wenige Tage danach gab es den ersten Weihnachtsbaum-Weitwurf-Wettbewerb in Bonaforth.

Es folgten Neujahrsempfang, Osterfeier und Maibaumaufstellung, vieles soll auch im kommenden Jahr, ohne Jubiläum Wiederholung finden, verriet Sittig, denn die Veranstaltungen kamen, nicht nur bei den Bonaforthern, sondern auch über die Ortsgrenzen hinaus, gut an. Einer der Höhepunkte war das große Bürgerfrühstück, zu dem zahlreiche Gäste kamen, viele historisch gekleidet und auch eine Vielzahl ehemaliger Bonaforther war der Einladung gefolgt und besuchten ihre Heimat.

Sittig betonte, dass er stolz auf das Engagement der Bonaforther sei und sie selbst stolz auf das sein könnten, was sie erreicht haben. Er gab außerdem einen Ausblick auf die im Jubiläumsjahr weiter geplanten Veranstaltungen.

Am 15. September wird es eine Dorf-Rallye für Vierergruppen geben. An verschiedenen Stationen, im ganzen Dorf müssen historische und spaßige Fragen beantwortet werden und Geschicklichkeitsprüfungen warten auf die Teilnehmer.

Am 30. September steht eine historische Wanderung, organisiert vom Heimatverein, auf dem Programm. Unter dem Motto „Unterwegs auf den Autobahnen des Mittelalters“ werden alte Straßen Handelswege rund um Bonaforth angelaufen und ihre einstige Nutzung erklärt. Die Strecke ist etwa sieben Kilometer lang. Für den 4. November ist ein gemeinsames Kaffeetrinken im Dorfgemeinschaftshaus geplant und den Abschluss des Jubiläumsjahres wird die Weihnachtsfeier am 1. Dezember bilden.

Auch viele Gratulanten waren zum Festakt am Samstagabend nach Bonaforth gekommen, um dem Ort ihre besten Wünsche zu überbringen. Darunter auch Mündens Bürgermeister Harald Wegener: „Bonaforth ist eine Ortschaft, die sich 700 Jahre ihren eigenen Charakter bewahrt hat und in der es sich gut leben, arbeiten und wohnen lässt“, so Wegener.

Er stellte den Gemeinschaftssinn und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bonaforther heraus, die sich auch in den Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr widerspiegeln würden: „Bonaforther Vereine, Bewohner jeden Alters, alteingesessen und neuzugezogen, alle machen mit, sorgen für Kultur und Begegnung im Ort“, so der Bürgermeister weiter.

Am Sonntag gab es einen gemeinsamen Frühschoppen mit Musik der Bonaforther Kapelle Fidelius. An beiden Tagen wurden Spenden gesammelt, um das Mündener Hospiz zu unterstützen.