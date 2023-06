Borkenkäfer-Alarm im Mündener Stadtwald

Von: Ekkehard Maass

K wie Käfer: Försterin Susanne Gohde hat im Stadtwald Bäume markiert, die frisch vom Borkenkäfer befallen sind und gefällt werden müssen. Das Bild entstand im Forst zwischen der B 496 und dem Rinderstall. © Susanne Gohde Stadtforst Hann. Münden

Seit einigen Tagen regnet es wieder. Aber die lange Trockenheit davor hat im Wald und auch auf den Feldern zu Schäden geführt.

Altkreis Münden – Die lange Trockenheit verbunden mit hohen Temperaturen hat viele Bäume geschwächt und damit auch anfällig für Schädlinge gemacht.

Das führe etwa in den Fichtenbeständen dazu, dass der Borkenkäfer sich dort extrem ausbreiten könne. Den Fichten fehle die Kraft, um ihn abwehren zu können, sagt Susanne Gohde, Leiterin des Mündener Stadtwaldes. Sie versuchten, die Bohrlöcher des Käfers zu verharzen, ihre natürliche Abwehrreaktion auf den Befall, aber wegen fehlenden Wassers gelinge dies nur unzureichend. Besorgniserregend sei zudem, wie schnell sich die Käfer ausbreiteten. „Das ist nicht mehr normal“.

Befallen würden auch Bäume, die geschützter im Schatten und in Bachnähe stünden. Besonders groß sei der Schaden am Blümer Berg und im Revier Königshof.

Die Fichtenbestände sind nach den Stürmen, der Dürre und dem Käferbefall der vergangenen Jahre bereits stark ausgedünnt. Derzeit liege der Anteil im Mündener Stadtforst noch bei etwa neun Prozent, vor fünf Jahren seien es noch dreißig gewesen.

Sorge bereiten Gohde auch die Pflanzen in den Aufforstungen. So seien in einer Buchenanpflanzung mit fünfjährigen Bäumen, die also schon größere Wurzel gebildet haben, erste Schäden zu erkennen.

Auch Landwirte in der Region stellen auf schlechteren Böden erste Trockenschäden fest. Dabei handelt es sich um Flächen, die in Höhenlagen liegen und aufgrund ihrer Lage weniger Wasser speichern können als etwa die im Leinetal, sagt Achim Hübner, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Landvolk Göttingen.

Dort rechneten die Bauern bereits mit Einbußen bei der Gerstenernte.

Trotz der zu erwartenden Mindereinnahmen seien die Folgen der jüngsten Trockenperiode in der Region aber noch keine Katastrophe. In anderen Ländern seien Einbußen durch Trockenheit deutlich größer als in unserer Region, sagt Hübner.

Bis in den Mai seien die Niederschläge noch „super“ gewesen, aber danach sei der Regen dann zu lange ausgeblieben.

Wasser fehle vor allem auch in den tieferen Schichten, dort, wo das Grundwasser gebildet werde. Dort sei es nach den vergangenen Dürrejahren weiterhin sehr trocken, trotz des regenreichen Frühjahrs. (Ekkehard Maass)