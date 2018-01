Brand im Jagdhaus Heede: Zwei Menschen bei Feuer in Hann. Münden verletzt

Die Menschen im Jagdhaus konnten sich von alleine in Sicherheit bringen.

Hann. Münden. Zu einem Zimmerbrand im vollen Ausmaß im Jagdhaus Heede wurde die Mündener Feuerwehr am Sonntag gegen 17.30 Uhr gerufen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Sie mussten nach einer Behandlung im Rettungswagen jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

„Als wir dort hin fuhren, sahen wir schon von weitem den Rauch und Flammen aus der Dachgaube schlagen“; sagte Stadtbrandmeister Dieter Röthig. Es wurden dann sofort die Feuerwehren Wiershausen und Gimte nachalarmiert. Es waren 69 Feuerwehrleute im Einsatz.

+ Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Zimmer im Jagdhaus im Vollbrand. © Feuerwehr

Eine Gruppe bekämpfte das Feuer unter Atemschutz von innen und von außen mit der Drehleiter. Eine zweite Gruppe kümmerte sich um die Wasserversorgung. Das Feuer war dann schnell unter Kontrolle, so dass die Ortswehren aus Gimte und Wiershausen gegen 19.15 Uhr abrücken konnten.

Mit den Nachlöscharbeiten waren die Mündener Feuerwehrleuten noch bis 20.15 Uhr beschäftigt. Die Räume wurden mittels Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht. Außerdem wurde ein Druckbelüfter eingesetzt, um das Haus rauchfrei zu bekommen.

+ Eine Gruppe Feuerwehrleute bekämpfte das Feuer unter Atemschutz von innen und von außen mit der Drehleiter. © Siebert

Zur Zeit des Brandausbruchs befanden sich das Besitzerehepaar und die beiden Kinder sowie einige Übernachtungsgäste im Haus. Sie brachten sich alle selber in Sicherheit. Zur Brandursache und der Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Vor Ort war auch Mündens Bürgermeister Harald Wegener, der in dem Zusammenhang darauf hinwies, wie wichtig Feuerwehren in direkter Nachbarschaft seien.

Hier befindet sich das Jagdhaus: