Göttingens Kreislandwirt Gerhady spricht über die Getreideernte

„Brauchen trockenes Wetter“

+ © Christian Mühlhausen Von der vielen Feuchtigkeit geschädigt: Dieses Getreide ist nur noch für Tierfutter, aber nicht mehr als Brotweizen zu gebrauchen. © Christian Mühlhausen

Das feuchte Wetter der vergangenen Wochen verzögert massiv die Erntearbeiten auf den Feldern. Wir sprachen mit Kreislandwirt Markus Gerhardy.

Altkreis Münden –

Herr Gerhardy, wie geht es ihnen heute, wenn erneut ein Regenschauer runterkommt und der Mähdrescher in der Scheune bleiben muss?

Gerhardy: So, wie vermutlich allen Landwirtsfamilien: schlecht. Uns alle verbindet, dass man das ganze Jahr über auf dem Feld gearbeitet hat, sich viele Gedanken gemacht und Mühe gegeben hat, sich von der Saat über Düngung und Pflanzenschutz um die Ackerkulturen gekümmert hat, die sich zumeist auch sehr gut entwickelt haben - und wir jetzt die Früchte unserer Ernte nicht einfahren können, weil es einfach zu nass ist. Die Ernte 2023 ist eine echte Herausforderung.

Man kann Raps und Getreide doch künstlich trocknen. Warum können sie in einem Jahr wie diesem nicht trotzdem dreschen bei leichtem Nieselregen, damit es voran geht?

Gute Idee, aber das geht technisch nicht. Damit der Mähdrescher das Korn aus der Ähre dreschen und später das Korn vom Stroh getrennt werden kann, muss es absolut trocken sein. Da wird auch viel mit Luft gearbeitet und das geht nur unter trockenen Bedingungen.

Man hört deutschlandweit von Einbußen bei Qualität und Ertrag, wie sieht das in unserer Region aus?

Was wir draußen sehen, ist, dass dort überall ordentliche Bestände stehen. Die bereits geerntete Gerste sowie in Teilen der Raps haben gezeigt, dass wir wohl eine insgesamt durchschnittliche Ernte einfahren und das prognostiziere ich auch für den Weizen. Allerdings sinkt mit jedem Regentag mehr der Ertrag und die Qualität.

Warum?

Sämtlicher Weizen und auch der Raps in den Feldern ist längst reif. Wir sehen, dass allmählich bei Raps und Weizen die Körner ausfallen, diese auf dem Boden liegenden Körner sind verloren. Starker Regen und Wind begünstigen das, die Erntemenge sinkt dadurch. Zum anderen sinkt vor allem beim Weizen auch die Qualität.

Was bedeutet das?

Die höchste Verwendung - und damit auch die am besten bezahlte - für einen Weizen ist die Nutzung in Brot oder anderen Backwaren. Dazu muss das Korn reif, aber nicht überreif sein. Die Kennzahl dazu ist die so genannte Fallzahl, die aussagt, ob ein Korn nur reif oder schon wieder in Keimstimmung oder sogar am Keimen ist. Dauernd feuchtes Wetter wie jetzt stimuliert die Keimneigung. Ist die Fallzahl zu gering, kann er nicht mehr zum Backen verwendet werden, sondern nur noch zum Verfüttern. Wir sehen in einzelnen Weizenflächen, dass am Boden liegendes Getreide bereits keimt oder sogar die Körner aus den Ähren auswachsen. Aber das sind bislang nur Einzelfälle.

Müssen wir also um unseren Brotweizen bangen?

Nein, das wäre Panikmache. Was bislang an Weizen gedroschen wurde, war zumeist noch in Ordnung, haben mir die Landhändler bestätigt. Aber mit jedem Regentag mehr steigt das Risiko. Wir brauchen jetzt stabiles trockenes Wetter, damit wir unsere Ernte auch einfahren können.

Und wenn der Brotweizen doch knapp wird?

Dann werden wir weder hungern noch unbezahlbares Brot haben. Es gibt viele Regionen in Europa, in denen gerade die Erntebedingungen besser sind als bei uns. Der Vorteil der offenen Grenzen und des freien Handels gegenüber einem Protektionismus ist, dass wir das innerhalb der EU meist gut ausgleichen können. Es ist ja bereits schon lange so, dass wir beispielsweise gewisse Weizenqualitäten aus Südosteuropa importieren, weil dort deutlich höhere Eiweißgehalte erreicht werden können als in unserer Region, in der wir eher mit hohen Erträgen punkten können.

Wie schafft es ein Weizen überhaupt, nach so einer langer Zeit im Regen noch zu beernten zu sein?

Dass wir in keine Katastrophe schlingern, dass der Weizen nach so einem Dauerregen nicht völlig danieder liegt und fault, ist auch ein Verdienst der modernen Landwirtschaft. Durch die „gute fachliche Praxis“ als unser Handlungsleitfaden sowie dem Pflanzenschutz als ein Instrument unseres Werkzeugkastens können wir die Getreidehalme stabiler machen und wirksam vor Pilzkrankheiten schützen, sodass sie dem Wetter länger trotzen. Auch das ist ein Teil der Ernährungssicherung.

2017 versank zur Ernte alles im Schlamm. Wenn es jetzt aufhört zu regnen - können die Landwirte überhaupt auf die Felder?

Das ist eine Frage des Standorts, also ob der Boden das Wasser gut aufnehmen konnte oder nicht. Wir haben gerade eine Durchfeuchtung des Bodens zwischen 30 und 50 Zentimeter Tiefe. Das wird auf den meisten Standorten bei Hochdruckwetter schnell in den Unterboden abziehen oder nach oben verdunsten, sodass die Flächen befahren werden können, dann auch Stroh geborgen und später die Folgekultur oder Zwischenfrucht ausgesät werden kann. Das war übrigens zur letzten nassen Ernte im Jahr 2017 anders: Da waren die Böden bereits wassergesättigt, sodass die Ernte sowie der Herbst entsprechend schwierig wurde.

Sind Landwirte gegen so ein Wetter versichert?

Nasses Erntewetter ist ein typisches Unternehmer- und Berufsrisiko. Gegen Hagel, Starkregen und Sturm kann man sich versichern, aber nicht gegen nasses Erntewetter. Wir arbeiten seit jeher in der freien Natur und das beste Rezept gegen so ein Wetter heißt: Risikostreuung. Verschiedene Ackerkulturen, verschiedene Sorten, frühe und spätere - eben nicht alles auf eine Karte setzen.

Wann wird die Druschernte in unserer Region abgeschlossen sein?

Ich bin da optimistisch und gehe davon aus, dass in 14 Tagen das meiste abgeerntet ist. (Christian Mühlhausen)